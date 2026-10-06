La subida de la gasolina en EEUU obliga a General Motors a volver a comercializar coches híbridos

El encarecimiento de la gasolina en Estados Unidos ha conseguido lo que años de quejas de concesionarios no lograron. General Motors, el mayor fabricante del país, volverá a apostar por los coches híbridos, una tecnología que había arrinconado para centrarse en el eléctrico.

Mike Anderson, vicepresidente de ingeniería de propulsión de GM, confirmó a la cadena CNBC que los híbridos forman parte de los planes de la compañía. Este veterano, con 35 años en la empresa, explicó que la marca quiere atender la demanda allí donde esté.

«No estamos sordos frente a lo que piden nuestros clientes», resumió Anderson. El directivo admitió que los compradores reclaman este tipo de vehículos y que la empresa quiere ofrecérselos cuanto antes.

Sin fecha ni modelos

Por ahora no hay nota de prensa oficial ni calendario. Anderson se negó a concretar plazos, aunque estos vehículos se esperaban inicialmente para el año que viene.

La consultora AutoForecast Solutions prevé que GM lance híbridos enchufables entre finales de 2027 y principios de 2028, con unas 70 millas (unos 113 kilómetros) de autonomía eléctrica, en varios modelos. Casey Selecman, de la misma firma, sitúa estos planes en modelos que van del Equinox a la pickup Silverado. Según Selecman, la marca actúa con cautela porque ya le salieron mal otras apuestas tecnológicas.

La marca de Detroit no renuncia a su gran objetivo. Anderson insistió en que la visión a largo plazo de GM sigue siendo un futuro totalmente eléctrico, aunque el camino hasta allí combinará varias tecnologías.

Gasolina por encima de 4 dólares

El detonante es el precio del combustible. En enero de 2026, el galón de gasolina regular costaba de media 2,81 dólares. En julio llegó a 4,10 dólares, 95 céntimos más que un año antes, y en California se pagaba de media a 5,66 dólares. Un galón equivale a unos 3,8 litros, lo que, traducido en euros, sería casi un euro el litro.

Detrás de esta escalada están las tensiones con Irán. A ello se suma que las ventas de eléctricos no han repuntado desde que el año pasado desapareció la ayuda fiscal federal de 7.500 dólares.

Los híbridos alcanzaron una cuota récord del 14% del mercado estadounidense en el primer trimestre, y sus entregas han crecido más de un 80% desde 2023, según Cox Automotive. En mayo, su peso en las ventas llegó al 20%.

Toyota y Hyundai, los grandes beneficiados

En julio, las ventas de híbridos en Estados Unidos crecieron casi un 20%, aunque el mercado total cayó. Hyundai disparó las suyas un 62%, hasta 43.727 unidades. Toyota subió un 22% y Honda, un 15%.

Entre los tres fabricantes asiáticos controlan el 86% del mercado híbrido estadounidense, y Toyota por sí sola acapara casi la mitad de esas ventas. Incluso un récord del 21% de los propietarios de un Tesla que cambian de coche eligen ahora un híbrido.

GM, en cambio, se ha quedado fuera de esta ola. La compañía sólo ofrece un híbrido, un Corvette de bajo volumen, y sus ventas cayeron un 4,2% en el segundo trimestre. Bill Wallace, dueño de 16 concesionarios en Florida, asegura que cada vez más clientes le preguntan por híbridos.

Un pionero que se bajó del tren

GM sí tuvo coches híbridos, y antes que muchos rivales. Sus primeros llegaron en 2004 con las pickups de la plataforma GMT800, con un sistema muy sencillo. La compañía incluso fue la primera en vender una camioneta híbrida.

Ya entonces los veía como algo provisional. En 2003, GM consideraba los híbridos una solución de transición hasta que los coches de pila de combustible fueran viables. Aun así, la gama fue creciendo con nuevos modelos.

Después llegaron el Chevrolet Malibu Hybrid y las versiones híbridas de los grandes SUV Chevrolet Tahoe, GMC Yukon y Cadillac Escalade. Los dos primeros superaban los 50.000 dólares y el Escalade, los 60.000.

Del Volt al adiós

El gran hito fue el Chevrolet Volt, lanzado en 2011 como el primer híbrido enchufable comercial de Estados Unidos. Tuvo una segunda generación en 2016, pero su producción terminó en febrero de 2019.

Ese mismo año se despidió el Malibu Hybrid, que había llegado en 2016 y homologaba un consumo combinado de unos 5,1 litros cada 100 kilómetros. GM justificó la retirada con su apuesta por el coche totalmente eléctrico.

En 2019, la consejera delegada Mary Barra llegó a calificar los híbridos de «solución provisional» en una conferencia de Barclays. También sostuvo que a los clientes, en general, no les interesaban.

Un giro lento

En enero de 2024, Barra anunció la vuelta de algunos híbridos enchufables en Estados Unidos, al frenarse el crecimiento del eléctrico. Ese verano, GM habló de lanzarlos en 2027, cuando aún afrontaba normas de emisiones más duras que el Gobierno de Trump suavizó o eliminó después.

En septiembre de 2026, Barra dijo a Fortune que la compañía añadiría híbridos en segmentos clave, sin precisar plazos. Mientras tanto, GM invierte 340 millones de dólares en sus plantas de motores de combustión de Romulus y Toledo.

La empresa defiende que su apuesta eléctrica no fue un error. GM calcula que su cuota de mercado global ha alcanzado el 17,2%, la más alta en una década. Sin embargo, el mercado ya ha marcado el rumbo, con unos expertos que prevén que los híbridos sigan ganando cuota en los próximos cinco años mientras el eléctrico se estanca.