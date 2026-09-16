Nace Circularis: la alianza empresarial para acelerar el reciclaje y reducir los vertederos en España

Urbaser, FCCenviro, PreZero y Valoriza han creado Circularis, la nueva asociación empresarial que nace para impulsar la economía circular y mejorar la gestión de los residuos municipales en España.

La presentación oficial de la alianza se ha celebrado este martes en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estas cuatro compañías, líderes del sector, unen fuerzas para acelerar la transición ecológica del país hacia un modelo de economía circular plenamente alineado con los objetivos de la Unión Europea.

12.000 millones para cumplir con Europa

El presidente de Circularis, Ricardo López de Haro, ha subrayado que la asociación nace «en un momento decisivo para España, justo cuando es necesario invertir más de 12.000 millones de euros para cumplir con Europa, un compromiso que, hoy por hoy, no estamos cumpliendo».

López de Haro ha precisado que España no alcanzó las metas fijadas para 2020 por parte de la Comisión Europea, tal y como reflejó el informe de alerta temprana elaborado por la propia Comisión en 2023. Por ello, ha reclamado que el país «redoble los esfuerzos» para que el depósito en vertedero baje hasta el 20% en 2030 y por debajo del 10% en 2035, además de que el reciclaje alcance el 60% en 2030 y el 65% en 2035.

Menos vertedero, más reciclaje

España continúa enviando a vertedero una cantidad de residuos muy superior a la media europea, lo que está derivando en multas y procedimientos sancionadores por incumplimiento de los hitos intermedios establecidos por la Comisión. El objetivo fundamental de Circularis es que España se ponga a la cabeza de la Unión Europea en materia de reciclaje y valorización energética, reduciendo al máximo los vertederos.

Se trata, según defienden desde la asociación, de evitar seguir enterrando recursos materiales y energéticos que podrían volver a entrar en la cadena productiva, reduciendo así la contaminación y convirtiendo los residuos en recursos.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha destacado que «no estamos hoy ante una mera anécdota en el devenir de la gestión de residuos, sino ante un hecho muy trascendental», en referencia al nacimiento de Circularis. La ex ministra y presidenta de la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, Cristina Narbona, ha sostenido que las políticas de residuos deben contar con la implicación de todas las administraciones, las empresas y la sociedad civil.

Los CEOs reclaman un cambio fiscal

Tras los discursos de presentación, se ha celebrado una mesa de debate con la participación de los cuatro CEOs fundadores de la asociación: Fernando Abril-Martorell (Urbaser), Iñigo Sanz (FCCenviro), Gonzalo Cañete (PreZero Iberia) y José María Pena (Valoriza), junto con la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque.

Abril-Martorell ha precisado que «mantenemos hoy porcentajes de vertido similares a los de hace quince años», por lo que, para revertirlo y alcanzar los objetivos europeos, «la palanca fundamental tiene que ser económica». Sanz, por su parte, ha señalado que España necesita un cambio fiscal, como ya han implementado otros países europeos, para incentivar el reciclaje y la valorización energética.

«El mejor momento para liderar era hace 20 años»

Cañete ha sostenido que «el mejor momento para que España lidere la economía circular en Europa fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora». «Es urgente corregir el rumbo. Se lo debemos a las generaciones venideras», ha reiterado.

Pena ha subrayado que, sin un incremento sustancial del impuesto al vertedero, el resto de medidas «por muy bien diseñadas que estén» corren el riesgo de quedarse sin la financiación necesaria para desplegarse a la escala y velocidad que exigen los objetivos de 2035. «Esta es, por tanto, la acción palanca que puede desbloquear todas las demás», ha añadido. Gómez Palenque ha coincidido en que es necesario «redoblar los esfuerzos» para alcanzar los objetivos comprometidos por todos los Estados miembro de la Unión Europea.

Prioridades para transformar el sistema de residuos

Los participantes en el acto han coincidido en que España debe incrementar las inversiones públicas y privadas para cumplir con los objetivos de la Comisión Europea: avanzar hacia un modelo económico regenerativo, reducir la dependencia de recursos externos, disminuir el depósito en vertedero y contar con más plantas de valorización energética.

Se trata, según han defendido, de una cuestión no sólo económica, sino también geopolítica, en la línea de lo que sostiene el Consejo de la UE, que considera la economía circular una estrategia industrial, económica, climática y de competitividad para Europa.

El director general de Circularis, David Redoli Morchón, ha cerrado el acto recordando que la asociación nace para ayudar a ubicar a España «donde puede y debe estar: en el pelotón de cabeza de la excelencia».

Circularis, ha explicado, «nace para contribuir a desarrollar un proyecto de país» que requiere la coordinación entre las instituciones europeas, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos, las mancomunidades, las empresas, los sindicatos y la sociedad civil.