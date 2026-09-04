Una ONG denuncia ante la Guardia Civil la muerte a golpes de una cría de delfín en la playa ceutí de El Trampolín

La Asociación para la Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente (DAUBMA) ha denunciado ante la Guardia Civil la muerte violenta de una cría de delfín mular en la playa del Trampolín, en Ceuta. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles al mediodía.

La entidad ha reclamado la apertura de diligencias para esclarecer lo sucedido, la identificación de las personas que aparecen en las grabaciones, la elaboración de informes técnicos por los organismos competentes y la remisión del caso a la Fiscalía de Medio Ambiente.

Llegó vivo a la orilla

Según el relato de la asociación, el cetáceo llegó vivo y desorientado hasta la orilla, previsiblemente a consecuencia de la niebla que cubría el litoral ceutí aquella jornada.

A partir de ahí, sostiene DAUBMA, el animal fue «agarrado, sacado del agua a la fuerza y golpeado en la cabeza con un palo por varias personas». La cría no sobrevivió al impacto.

La organización añade que el ejemplar presentaba sangre bajo uno de los ojos y que en las grabaciones se aprecia cómo algunas personas intentaban limpiar la zona, lo que a su juicio apunta a una manipulación posterior del cadáver.

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El vídeo del suceso

Todo se desencadenó a partir de un vídeo difundido en redes sociales por un vecino de Ceuta, el perfil @juanrruiiz, cuya autenticidad y fecha fueron verificadas después por el diario local El Faro de Ceuta.

En las imágenes se ve a un grupo de personas inmigrantes en la orilla levantando al animal y desplazándose después hacia la parte trasera de las escolleras del Trampolín, donde se pierde el rastro.

Los medios locales El Faro de Ceuta y Ceuta TV identifican a los protagonistas como inmigrantes asentados en esa playa tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio. La denuncia de DAUBMA se refiere sólo a «varias personas».

Versiones contradictorias

El autor de la grabación perdió de vista al grupo cuando se introdujo entre los bloques de hormigón, por lo que el paradero del cuerpo de la cría sigue sin conocerse.

El partido animalista PACMA, que también ha llevado el caso a la Guardia Civil, advierte de que existen versiones contradictorias sobre lo ocurrido en el Trampolín.

Una de ellas sostiene que varias personas sacaron al cetáceo del agua y que una de ellas lo golpeó; otra apunta a que el animal llegó ya sin vida a la orilla por causas desconocidas.

«La bandera es irrelevante»

La formación ha querido desvincular la denuncia del debate migratorio. «La bandera que ampare al maltratador es total y absolutamente irrelevante para el animal que está siendo maltratado», ha señalado en sus redes sociales.

«Los animales no entienden de nacionalidades, contextos políticos, sociales o culturales, ni mucho menos de ideologías», ha añadido, en un mensaje que reclama investigar los hechos al margen del origen de los responsables.

PACMA pide además a las administraciones más vigilancia y protocolos claros de actuación ante fauna silvestre herida o varada en el litoral ceutí.

La oca del Pantano

El episodio del delfín coincide con un segundo caso de maltrato animal registrado en la ciudad autónoma. Un ciudadano sorprendió a un hombre transportando una oca dentro de una bolsa y con las patas inmovilizadas.

La escena se produjo en las inmediaciones del Pantano, cerca del CETI. El testigo increpó al implicado y trató de retenerlo hasta la llegada de la Guardia Civil, pero este huyó sin ser identificado ni detenido.

PACMA denunció los hechos ante el instituto armado y difundió el vídeo. La organización recuerda que no existe ninguna prueba de que los animales fueran capturados con intención de consumirlos.

Un mes de tensión

Los dos episodios se producen en una ciudad que arrastra más de un mes de tensión. El Ministerio del Interior cifró en unas 50.000 las entradas irregulares registradas la noche del 30 al 31 de julio.

El departamento elevó después a 72.000 el número de personas que accedieron a Ceuta de forma irregular en los últimos días de julio, la mayoría a nado por el espigón del Tarajal.

La playa del Trampolín y la Loma Colmenar se convirtieron en asentamientos improvisados. A mediados de agosto el Gobierno habilitó espacios de acogida para unas 1.800 personas que se encontraban en situación de calle en esas zonas.

Especie estrictamente protegida

El delfín mular (Tursiops truncatus) figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y está incluido en los anexos de la Directiva Hábitats de la Unión Europea.

La subpoblación mediterránea está catalogada como «vulnerable» en la Lista Roja de la UICN y su principal amenaza son las capturas accidentales en artes de pesca. El Estrecho es una de sus zonas de paso habituales.

DAUBMA sostiene que los hechos podrían constituir un delito de maltrato animal con resultado de muerte y un delito contra la fauna protegida, ambos recogidos en el Código Penal.

Qué hacer ante un varamiento

Los especialistas insisten en que un cetáceo varado, herido o aparentemente muerto no debe tocarse ni trasladarse por cuenta propia, ya que la manipulación agrava enormemente el estrés del animal.

El protocolo pasa por avisar de inmediato al 112 para que los servicios competentes se hagan cargo del ejemplar. Cada varamiento aporta además información científica sobre el estado del mar.

Casos anteriores en playas españolas ilustran el riesgo: en 2017 una cría de delfín murió en Mojácar por el estrés provocado por decenas de bañistas que se agolparon para fotografiarla.

Denuncias sin respuesta

La denuncia llega después de que DAUBMA y CECAM difundieran un comunicado en el que defienden su trabajo frente a las críticas por la supuesta inacción de los colectivos ecologistas en la ciudad.

Ambas entidades aseguran que hace más de tres meses entregaron en la Delegación del Gobierno un dossier con casos de delfines y tortugas muertos con signos compatibles con redes de deriva, prohibidas en la Unión Europea.

Según su versión, el documento está registrado y todavía no han recibido respuesta. «La respuesta institucional, a día de hoy, es silencio», afirman en su escrito.

Un archivo provisional

Las asociaciones sostienen además que intentaron trasladar uno de esos casos al Seprona y que el servicio se negó inicialmente a tramitar la denuncia, por lo que acudieron al Juzgado de Guardia con material técnico y gráfico.

El juzgado comunicó el archivo provisional del procedimiento a la espera de informes del Seprona que, aseguran, siguen sin llegar. También han registrado escritos en la sede electrónica de la Ciudad.

«Cuando algunos preguntan ‘¿dónde están las asociaciones?’, deberían preguntarse también dónde están los informes oficiales que nunca llegan», replican ambas organizaciones.

Presión administrativa

DAUBMA ha avanzado que continuará aportando documentación y realizando actuaciones administrativas para impulsar la investigación y evitar que el caso quede impune.

La entidad reitera su compromiso con la protección de la fauna marina, silvestre y doméstica de Ceuta y exige el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal y de la normativa europea de protección de cetáceos.

«No existe excusa ni justificación» para causar la muerte a un animal protegido, subraya la asociación, que califica lo ocurrido de «extrema gravedad ambiental» y reclama una respuesta institucional inmediata.