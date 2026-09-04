El eléctrico puro hace su agosto: crece más en el mercado de ocasión que en el de coches nuevos

Los coches eléctricos puros de ocasión firman su mejor agosto de la serie histórica, con un crecimiento que vuelve a superar ampliamente al del conjunto del mercado de segunda mano en España.

Según los datos de las patronales GANVAM y Faconauto, las ventas de eléctricos puros usados subieron un 32,6% el mes pasado, hasta las 2.565 unidades, y acumulan ya 24.374 operaciones en lo que va de año, un 40,6% más.

Los híbridos enchufables de segunda mano corren todavía más rápido: sus matriculaciones crecieron un 52,5% en agosto, hasta las 4.976 unidades, elevando el acumulado anual hasta las 41.741 operaciones, un 48% más que en 2025.

Casi uno de cada veinte

Entre ambas tecnologías, el coche electrificado ya representa casi el 5% del total de turismos de ocasión vendidos en España, una cuota que hace apenas dos años resultaba impensable en el mercado de segunda mano.

El impulso del eléctrico de ocasión no es un fenómeno aislado: los últimos datos de matriculaciones de coches nuevos, elaborados por AEDIVE y GANVAM, confirman la misma tendencia en el mercado de estreno.

En agosto se matricularon 9.562 eléctricos puros nuevos, un 33,6% más que un año antes, 22 puntos por encima del crecimiento del conjunto del mercado de turismos, que avanzó un 11,8%.

El nuevo también acelera

La cuota del eléctrico puro ronda ya el 14% de las matriculaciones de turismos nuevos, mientras que el conjunto de los electrificados —eléctricos e híbridos enchufables— se acerca al 30% del mercado, con 18.967 unidades en agosto.

Con estos datos, el sector prevé cerrar 2026 por encima de 1,2 millones de turismos nuevos vendidos, lo que supondría el mejor ejercicio desde antes de la pandemia, según Faconauto.

Ese tirón del vehículo enchufable —tanto nuevo como usado— convive con un retroceso claro del diésel, que en agosto ya sólo eligió el 2,7% de los compradores de coche nuevo.

El conjunto del mercado

Más allá de la electrificación, el mercado de ocasión en su conjunto también creció en agosto. Las ventas de turismos y todoterrenos usados sumaron 155.532 unidades, un 6,1% más que un año antes.

De esta forma, por cada coche nuevo matriculado en agosto se vendieron 1,5 vehículos usados, según los datos de las patronales del sector, elaborados a partir de la consultora MSI.

Los usados de hasta cinco años, precisamente los que concentran la mayor parte de la oferta electrificada, impulsaron el mercado con una subida del 13,5%, una de cada cuatro operaciones.

El parque envejece

Los modelos más antiguos, aunque siguen en positivo, moderaron su ritmo: los usados de más de 15 años sumaron 64.382 unidades (+5,1%) y los de más de 10 años, 25.146 (+5,2%).

El grueso de las operaciones se sigue concentrando en coches de más de quince años, que representan más del 40% de las ventas, con una antigüedad media de 11 años en el conjunto del mercado.

Esa cifra se dispara hasta los 15 años en las operaciones entre particulares, que suponen más de seis de cada diez transacciones, lo que evidencia la necesidad de renovar el parque.

Renovar el parque

Esa urgencia crece porque las ayudas a la compra de electrificados del plan Auto+ prescinden del incentivo al achatarramiento de los coches más contaminantes y antiguos, según reclaman las patronales.

Por fuentes de energía, el diésel de ocasión se mantuvo estable en agosto pese a concentrar el 48% de las operaciones, aunque acumula una caída del 3% en el año.

La gasolina, en cambio, creció un 3,5% el mes pasado, hasta las 55.683 unidades, y suma 515.559 operaciones en el acumulado, un 0,2% más que en 2025.

Importación y alquiladoras

En el acumulado, el mercado de ocasión suma ya 1.452.851 unidades vendidas hasta agosto, un 2,8% más que en el mismo periodo del año pasado.

Ese crecimiento se apoya, sobre todo, en las operaciones de importación, que suben un 27,4%, y en la renovación de flotas de las empresas de alquiler, con un alza del 15,5%.

Por comunidades, Madrid lidera el avance con un 50,8% más en agosto y un 15,3% en el acumulado, seguida de Castilla-La Mancha, con un repunte del 21,4% mensual.

Tania Puche, directora de comunicación de GANVAM, subraya que «agosto mantiene la tendencia positiva del mercado», aunque los particulares siguen concentrando más de la mitad de las ventas y la renovación del parque avanza todavía a un ritmo insuficiente para cumplir los objetivos de la Ley de Movilidad Sostenible.