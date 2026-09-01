Los eléctricos aceleran sus matriculaciones un 33,6% en agosto, 22 puntos más que el mercado de turismos

Los coches eléctricos puros vuelven a marcar el paso del mercado español de automoción. En agosto se matricularon 9.562 unidades de este tipo de vehículos, un 33,6% más que en el mismo mes de 2025, según los datos de AEDIVE y GANVAM. Con este resultado, casi uno de cada siete turismos vendidos el mes pasado fue un modelo 100% eléctrico.

El ritmo de crecimiento del eléctrico puro se mantiene muy por encima del conjunto del mercado. En lo que va de año, las matriculaciones de este tipo de tecnología acumulan 86.200 unidades, un 36% más que en el mismo periodo de 2025, consolidando una tendencia que se repite mes tras mes desde el arranque del ejercicio.

14% del mercado

Aunque el conjunto del mercado electrificado (eléctricos puros + híbridos enchufables) representa ya más de una cuarta parte de las ventas de turismos, es el segmento 100% eléctrico el que más está acelerando su ritmo de crecimiento interanual, por encima incluso de los híbridos enchufables. Los datos elaborados por Ideauto a partir de la información de la DGT sitúan la cuota del eléctrico puro en agosto cerca del 14% del total de turismos matriculados.

Respecto al conjunto de los turismos electrificados —eléctricos e híbridos enchufables combinados—, las cifras de ANFAC, FACONAUTO y GANVAM elevan la cifra hasta las 18.967 nuevas unidades, con un aumento del 27% en agosto, lo que representa el 27,7% del mercado en el mes. En el total del año se acumulan 185.340 unidades vendidas, un 34,1% más que el año anterior, con el 22,6% del mercado, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Los turismos crecen un 11,8%

Más allá de la electrificación, el conjunto del mercado de turismos también mantiene el pulso. Agosto cerró con 68.544 nuevas matriculaciones, un 11,8% más que el mismo mes del año pasado. A pesar del periodo vacacional, las ventas se han vuelto a situar en cifras positivas, marcadas principalmente por el buen comportamiento del segmento electrificado.

Con este resultado, agosto registra la mejor cifra de matriculaciones desde 2019, cuando se alcanzaron las 74.426 unidades. En lo que llevamos de año ya se han matriculado 818.201 nuevos turismos, un 6,3% más que el año pasado, lo que acerca al sector al objetivo de superar los 1,2 millones de unidades vendidas en el conjunto del ejercicio.

Las emisiones medias de CO₂ de los turismos vendidos en agosto bajan hasta los 95,5 gramos por kilómetro recorrido, un 2,3% inferior a la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2025. En el acumulado de 2026, las emisiones medias se sitúan un 4,2% por debajo del mismo periodo de 2025.

Los alquiladores lideran el crecimiento

En cuanto a las ventas por canales, el canal de alquiladores registra el mayor crecimiento en agosto, con un incremento del 32% y 2.268 unidades. Le siguen las empresas, cuyas ventas aumentan un 13,1% con 27.167 ventas, y los particulares, con un crecimiento del 9,9% y 39.109 unidades matriculadas.

En el acumulado del año, los tres canales mantienen una evolución positiva: un aumento del 6,8% en las ventas a particulares, del 4,7% en empresas y del 7,8% en el canal de alquiladores, lo que refleja, según el sector, la buena salud general del mercado.

Comerciales ligeros suben un 5,9%

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros aumentan un 5,9% en agosto, con 11.289 unidades. En el total del año se suman 131.633 ventas, un incremento del 7%. Por canales, destacan los crecimientos entre autónomos y empresas, con un 16,1% y un 11,8% más respectivamente, mientras que el canal alquilador cae un 32,8% en el mes.

Por su parte, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses crecen de nuevo en agosto, con un aumento del 13,8% y 2.047 unidades vendidas. En el total del año, el aumento se sitúa en el 12,4%, con 23.212 ventas. Los industriales empujan las ventas con una mejora del 14,6% y 1.917 matriculaciones, mientras que los autobuses logran aumentar un 4% con 130 ventas.

«Buena salud del mercado»

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explicó que agosto ha sido un buen mes con un crecimiento a doble dígito y un crecimiento acumulado del 6,3%, lo que acerca al sector al objetivo de superar con holgura los 1,2 millones de turismos vendidos. El directivo destacó que todos los canales crecen —particular, empresa y alquilador—, lo que da idea de la buena salud del mercado.

García añadió que, en cuanto a las tecnologías más demandadas, ya no es noticia que prácticamente una de cada dos ventas de turismos incorpore una motorización híbrida. Sí lo es, subrayó, que el mes pasado sólo el 2,7% de los ciudadanos eligiera un turismo diésel, y que la publicación del Plan Auto+ haya elevado las ventas de electrificados hasta el 27,7% del mercado.

Buen tono durante 2026

Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, indicó que el mercado de automoción en agosto volvió a cerrar en positivo, lo que confirma el buen tono que se lleva viendo durante todo el ejercicio, ajeno a los vaivenes macroeconómicos y geopolíticos. Un dato reseñable del mes, señaló, es que el sector se acerca al 30% de penetración en el mercado del vehículo electrificado.

Según Morales, esto demuestra que cuando se dan las circunstancias adecuadas, la demanda se mueve: por un lado, el Plan Auto+ está funcionando para movilizarla, y por otro, la oferta comercial del sector acompaña a los compradores que quieren dar el paso hacia el vehículo electrificado. Con esta configuración del mercado, el directivo prevé superar claramente los 1,2 millones de unidades matriculadas en el presente ejercicio, lo que supondría el mejor año desde la pandemia.

Tania Puche, directora de comunicación de GANVAM, destacó que agosto mantiene la tendencia positiva del mercado, aunque, como es habitual en el mes vacacional por excelencia, reduce su volumen de operaciones, rompiendo la racha de cinco meses seguidos por encima de las 100.000 unidades. En cualquier caso, los particulares continúan concentrando más de la mitad de las ventas, lo que refleja la disposición de los ciudadanos a renovar su vehículo.

Puche subrayó que, impulsados por las ayudas a la compra y unas condiciones de financiación favorables, los modelos electrificados ya se acercan al 30% de las matriculaciones y los híbridos convencionales al 50%.

Sin embargo, advirtió de que no se compra al ritmo suficiente para renovar el parque. Teniendo en cuenta que más de la mitad de los vehículos que circulan por España tienen más de 15 años, urge activar el plan nacional de renovación contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible para frenar su creciente antigüedad y, con ello, acelerar la descarbonización y garantizar la seguridad vial.