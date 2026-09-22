Los expertos reunidos por OKDIARIO en Sevilla coinciden en que en Andalucía «se están haciendo infraestructuras estratégicas»

La electrificación y el aprovechamiento de los recursos energéticos propios de Andalucía han centrado el debate de la segunda mesa redonda de las jornadas organizadas este martes por OKDIARIO, en un encuentro en el que representantes de Iberdrola, Naturgy y Cox han puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia un modelo energético más eficiente, competitivo y capaz de responder a la creciente demanda.

Bajo el título «Energías renovables, electrificación y almacenamiento en Andalucía», la segunda mesa ha vuelto a estar presentada por Antonio Quilis, director de OKGREEN, y ha contado con la participación de Borja Cañas, delegado comercial de Iberdrola Clientes en Andalucía y Extremadura; Jesús Varela, delegado de Generación Renovable en Andalucía de Naturgy; y Borja Navarro, director de Desarrollo de Negocio Energía EPC de Cox Clientes.

Uno de los principales asuntos abordados durante el debate ha sido la oportunidad que supone para Andalucía aprovechar sus propios recursos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que deben ser importados desde otros territorios.

En este sentido, Borja Cañas ha defendido que Andalucía debe aprovechar que dispone de «un recurso local electrificable» para desplazar progresivamente el consumo de energía fósil. «Tenemos que desplazar el consumo de la energía fósil, que es una energía que no producimos y que no tenemos aquí, sino que tenemos que traer del extranjero», ha señalado.

El delegado comercial de Iberdrola Clientes en Andalucía y Extremadura ha situado la búsqueda de soluciones más eficientes como uno de los caminos para mejorar la economía andaluza. A su juicio, la electrificación no supone únicamente una transformación del modelo energético, sino que también puede generar valor para el tejido empresarial.

«La electrificación aporta valor a las empresas», ha afirmado Cañas, que también ha puesto el foco en la necesidad de avanzar hacia una mayor soberanía energética. Andalucía, según ha explicado, cuenta con unas condiciones especialmente favorables para producir energía a partir de recursos propios, lo que permitiría desplazar parte de los combustibles fósiles que actualmente deben importarse. Sin embargo, este proceso requiere también adaptar las infraestructuras existentes.

«La electrificación va de la mano de una red eléctrica adecuada que pueda dar cobijo a todo lo que se está proponiendo en relación a la electrificación», ha advertido Cañas. El desarrollo de la red se presenta así como uno de los elementos necesarios para que el crecimiento de la demanda eléctrica pueda ir acompañado de la capacidad suficiente para atenderla.

Por su parte, Jesús Varela ha coincidido en la necesidad de avanzar en la electrificación, aunque ha introducido otro elemento en el debate: el coste que tendrá para consumidores y empresas. «Hay que electrificar, pero siempre desde el punto de vista de garantizar el consumo con un precio asequible», ha señalado el delegado de Generación Renovable en Andalucía de Naturgy.

Varela ha defendido que no existe una única solución válida para todos los casos, sino que es necesario analizar las características de cada consumidor y de cada demanda. «Hay que buscar la mejor solución para cada consumo y cada demanda», ha apuntado.

El representante de Naturgy también ha destacado la posición geográfica de la comunidad como uno de sus principales activos. «Andalucía tiene una ventaja que no tiene nadie: es el territorio más al sur de Europa», ha afirmado, poniendo de relieve las condiciones estratégicas que ofrece la comunidad dentro del mapa energético europeo.

La segunda mesa también ha servido para reivindicar el papel del conocimiento y de la ingeniería desarrollada en Andalucía. Borja Navarro ha puesto el foco en la capacidad de las empresas y profesionales andaluces para participar en grandes proyectos energéticos tanto dentro como fuera de España.

«Pongo en valor la ingeniería andaluza porque está haciendo proyectos muy importantes para clientes estratégicos muy importantes en todo el mundo», ha destacado el director de Desarrollo de Negocio Energía EPC de Cox Clientes.

Navarro ha defendido que Andalucía no solo cuenta con recursos energéticos, sino también con profesionales capaces de desarrollar las infraestructuras necesarias para aprovecharlos. «Se están haciendo infraestructuras estratégicas. Tenemos una muy buena denominación de origen de la ingeniería andaluza», ha asegurado.

En este contexto, ha situado a la comunidad como un referente energético y ha reivindicado también el papel de sus ingenieros. «Andalucía es el motor energético de Europa, pero sus ingenieros también lo son», ha señalado.

El representante de Cox ha cerrado su intervención apuntando a otro de los grandes retos que afronta el sector: la capacidad de adaptación a las nuevas necesidades. «Nos tenemos que adaptar a la demanda», ha afirmado.

La mesa ha dejado así varios elementos sobre los que existe coincidencia entre los representantes del sector: Andalucía dispone de recursos naturales y una posición geográfica privilegiada para desarrollar su potencial energético, pero necesita seguir avanzando en electrificación, infraestructuras y capacidad de respuesta ante una demanda creciente.

El debate también ha puesto de manifiesto que la transición energética no depende únicamente de producir más energía renovable. La disponibilidad de una red eléctrica adecuada, la búsqueda de precios asequibles, la adaptación a las necesidades de cada consumidor y el desarrollo de infraestructuras serán factores determinantes para que Andalucía pueda aprovechar plenamente sus recursos y reforzar su posición dentro del escenario energético europeo.