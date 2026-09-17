Del circuito a la ciudad: OKDIARIO reabre Madring para analizar con expertos el impacto de la Fórmula 1

La Fórmula 1 no termina con la bandera a cuadros. Para una ciudad como Madrid, la llegada y consolidación del Gran Premio abre una oportunidad que va más allá de los días de competición, poniendo el foco en la movilidad, la innovación, el turismo, la inversión y la proyección internacional. Un evento deportivo que en su primera edición se calcula que tendrá un impacto económico de 467 millones de euros y 8.850 empleos.

Con la llegada de Fórmula 1 a Madrid nace After Race: del circuito a la ciudad, el nuevo encuentro que se celebrará el próximo 23 de septiembre en el Circuito de Madrid, ya apodado como Madring, y que reunirá a representantes institucionales, empresas y expertos para analizar el impacto de la competición en la economía.

OKDIARIO pondrá sobre la mesa cómo la tecnología desarrollada en el mundo de la competición puede trasladarse a la vida cotidiana y contribuir a construir una movilidad más eficiente, conectada y adaptada a las necesidades de las ciudades.

Fórmula 1 en Madrid

Según un informe de PwC sitúa en 467 millones de euros y 8.850 empleos el impacto económico estimado asociado a la celebración del Gran Premio de España en Madrid. Esta cifra equivaldría al 5,7% del valor añadido bruto directo del sector de actividades recreativas de la Comunidad de Madrid.

El estudio identifica varios sectores económicos que podrían concentrar parte de la actividad asociada al Gran Premio. Entre ellos destacan la hostelería, con una estimación de 59 millones de euros, el transporte, con 22 millones, y el comercio, con 18 millones. Asimismo, el informe apunta a un impacto relevante en otros ámbitos vinculados a la organización y producción del evento, como la industria manufacturera, con 72 millones de euros, la construcción, con 50 millones, las actividades profesionales, con 33 millones, y la información y las comunicaciones, con 19 millones.

Programa After Race: del circuito a la ciudad

La jornada arrancará a las 10:00 horas con la recepción de asistentes y continuará con la apertura editorial a cargo de Andrea Aguado, directora de OKMOTOR, antes de dar paso a una intervención institucional. Uno de los momentos centrales será la conversación con Joaquín Verdegay, vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo, que abordará el papel de la competición y su relación con la transformación del sector del automóvil.

A continuación, la mesa Del paddock a la ciudad: innovación y movilidad del futuro reunirá a Rafa Pitarch, científico de diseño y producto en el Repsol Technology Lab; Alejandro Noriega, Brand Director Opel Iberia at Stellantis Iberia; y Markel De Zabaleta, Head of Motorsport Renault Group Iberia. La mesa estará moderada por Antonio Quilis, director de OKGREEN.

El programa continuará con una segunda mesa, Más allá de la carrera: turismo, inversión y proyección internacional, centrada en una de las grandes cuestiones que plantea la llegada de la F1 a Madrid: cómo transformar la celebración de un Gran Premio en un legado que permanezca en la ciudad más allá del fin de semana de competición.

El encuentro se cerrará con la intervención de José Vicente de los Mozos, presidente de IFEMA, y un cóctel networking para favorecer el intercambio entre los asistentes.