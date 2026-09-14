La mesa redonda de RRHH y educación debate el peligro inminente de la IA en el mercado laboral y los jóvenes

Victoria Caldevilla, socia laboral de Andersen; Jorge Martín, director general de People Training de BEONIT; y Ángel Niño, concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, han sido los encargados de participar en una mesa redonda de RRHH y educación mediada por Fernán Gonzalez, jefe de investigación y tribunales de OKDIARIO. La mesa redonda se ha dado en la tercera edición de la III Jornada de OKINNOVA.

Las ponencias de la mesa han comenzado con Ángel Niño, que ha sido preguntado por el mediador por el impacto de la IA en las relaciones laborales. Niño se ha definido como un tecnólogo dados sus conocimientos como ingeniero y sus estudios en IA y ha advertido de cómo la inteligencia artificial ya afecta al mercado laboral: «Cuando te incorporas al mercado laboral tus habilidades dentro de tu sector no son las más adecuadas o quedan mucho para que se desarrollen; ahí es donde la IA está sustituyendo diversos puestos de trabajo».

El ataque de la IA a los jóvenes

El concejal fundamenta esta afirmación en que las grandes consultoras estadounidenses «han contratado miles de puestos de trabajo menos». «Va a ser una herramienta muy buena para las fases de formación, y para todos esos junios con buenas habilidades», ha declarado el ponente, añadiendo que «para el talento senior es una muy buena idea la IA» siendo capaz de cubrir habilidades de creación de powerpoints u otras herramientas que no fueron adquiridas en su momento y que ahora la IA es capaz de crear en escasos minutos.

En la segunda ponencia ha intervenido Victoria Caldevilla, socia laboral de Andersen. «Ahora le das a la tecla, le dices a la IA que te busque sentencias, y se las inventan. Ha habido alguna sentencia en la que incluso le han puesto una multa al letrado por inventarse la sentencia» remarcó la abogada en relación con los usos que dan las nuevas generaciones de abogados a la IA. Caldevilla analiza la situación de cómo «la gente joven vive con la IA» y habla de que ella es partidaria de que los juniors aprendan y estudien primero y que después empleen la inteligencia artificial: «Si no va a desaparecer un junior, un becario, por mucho que el gobierno obligue».

Caldevilla también habla de cómo la IA puede suponer un peligro para su sector de la abogacía: «¿Desapareceremos los abogados que gestionamos los conflictos laborales? Espero que no, porque intentaremos dar el consejo emocional, que todavía no tiene la IA».

La tercera intervención ha sido protagonizada por Jorge Martín, director general de People Training de BEONIT, que ha aportado un punto más optimista con la IA. «Estamos ante el mayor rediseño organizativo de nuestra generación», declaró Martín, añadiendo que «las compañías a corto y medio plazo ya están pensando en estructuras híbridas» donde se juntarán el factor humano y el factor digital. Martín se consideraba optimista dentro de los ponentes debido a que considera que «una IA nunca podrá ser mejor que un humano con IA» y desarrolla su intervención en base a esta idea.

La protección de datos

Ángel Niño volvió a tener la palabra y defendió que dentro de las instituciones, como en su caso el ayuntamiento, muchos procesos de trabajo han sido sustituidos por la IA y las otras personas reubicadas de forma más eficiente. También hablo de la importancia de «proteger el dato», a lo que el resto de ponentes en sus respectivas intervenciones dieron la razón y explicaron la importancia de proteger los datos personales. «Las grandes organizaciones que invierten muchísimo en protección de datos también tienen fugas», ha puntualizado Caldevilla. Jorge Martín ha hablado del problema de emigrar entre IAs y de la huella digital que se deja atrás.

El futuro de la IA en el mercado laboral

La mesa dirigió el final de la ponencia hacia cómo funcionará el futuro laboral, sabiendo que la IA es una realidad inevitable. «El 87% de las empresas están metiendo IA en sus compañías, pero tan solo el 6% evoluciona», ha analizado Martín hablando de la gestión de las compañías, siendo conscientes de que ninguna empresa se diferenciará de la otra por este motivo, ya que es una herramienta democratizada. «La IA no va a eliminar trabajos», ha sentenciado.

Por su parte, Caldevilla ha instado a poner el foco en las personas: «Si la gente joven no desarrolla sus habilidades humanas, difícilmente va a poder trabajar con la IA; al final, la IA la sustituye. Su inteligencia emocional, que va a ser lo único que nos va a quedar a los humanos frente a las máquinas».

Ángel Niño ha cerrado esta ronda de intervenciones queriendo dejar un mensaje más optimista refiriéndose a la preocupación con el futuro de la IA: «Todo el mundo magnifica porque da buenas respuestas, pero no deja de ser un Excel listo». Aunque sigue firme en la postura de que va a ser una herramienta que «reescribirá muchos puestos de trabajo».