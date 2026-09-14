Ignacio Aparicio, executive partner de Anderson, alerta sobre los peligros de la IA: «Podemos llegar a un desenlace fatal»

Ignacio Aparicio, executive partner de Anderson, ha sido el encargado de dar la bienvenida a la tercera edición de la Jornada OKINNOVA, organizada por OKDIARIO. En esta nueva edición celebrada en la sede de Andersen, se han reunido representantes institucionales, académicos y empresariales que han analizado el impacto de la inteligencia artificial en los diferentes campos.

Aparicio ha comenzado su discurso agradeciendo la introducción de Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO. Ambos ponentes han hecho advertencia de los mensajes lanzados últimamente por empresas tecnológicas importantes sobre «los riesgos que puede entrañar la inteligencia artificial».

El executive partner de Anderson ha advertido el hecho de que sean las empresas punteras las que piden a los gobiernos que establezcan una regulación, debido a que la situación global que se presenta es la de una «carrera armamentística», pero en relación con la IA. «Son las empresas, que muchas veces se benefician de esa falta de regulación, las que están pidiendo a los gobiernos del mundo que se pongan de acuerdo. Podemos llegar a un desenlace fatal y eso da un poco de miedo», ha asegurado Aparicio en relación a la problemática.

La IA y la abogacía

El ponente ha agradecido a OKDIARIO y a la presencia institucional el estar en un evento de estas características. Ha continuado su discurso comentando el uso de la IA que hacen dentro de su sector, el de la abogacía, siempre respetando sus valores como empresa: «Es necesario ver de qué manera podemos generar valor en los clientes. La inteligencia artificial creo que no nos va a suplantar, no la van a poder echar la culpa; siempre al abogado se le echan las culpas cuando las cosas no salen bien».

Para finalizar su intervención, ha remarcado el funcionamiento de la IA tanto en su sector como en otros: «Se producen grandes oportunidades, grandes riesgos y lo importante es que tenemos que ver de qué manera podemos incorporarla para ofrecer siempre un valor añadido y una mejor forma de dirigirnos a nuestros clientes y generarles grandes oportunidades».