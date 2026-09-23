Joaquín Verdegay, vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), sobre la organización del Gran Premio de España: «Creo que hemos hecho un magnífico trabajo»

Joaquín Verdegay, vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), ha colaborado en el evento After Race: del circuito a la ciudad, organizado por OKDIARIO en el Centro de Convenciones de IFEMA Madrid. Verdegay ha centralizado su intervención en torno a la organización del Gran Premio de Madrid, calificando la organización de «magnífica».

Verdegay ha comenzado su participación en el evento haciendo un repaso de su carrera profesional. «En el Gran Premio de 1981, ya trabajaba. Es decir, en la Federación llevo 40 años… 42, realmente, con unas vacaciones de tres años en el medio. Pero en las carreras llevo desde 1970 como apasionado. En Fórmula 1, ya en el 81, mi servicio era conducir un coche de rescate en aquel momento».

La vuelta de la Fórmula 1 al Jarama, descartada

En cuanto a la posibilidad de que la vuelta del «Gran Circo» al circuito del Jarama, Verdegay ha rechazado rotundamente esta opción. «Volver a la Fórmula 1 en el Jarama era imposible porque es un circuito de la antigua usanza que descansa sobre una sola carretera. Entonces, si no generas un transporte público y una serie de parkings, mover 80.000 espectadores con sus coches generaba unos problemas de tráfico brutales. Lo que ocurre es que con el tiempo, lo que ha cambiado, y eso sí me gustaría precisarlo al hilo de las palabras de Luis García, es que un Gran Premio de hoy en día no tiene nada que ver con uno de hace ya no 40 años, sino de hace 10».

Verdegay ha confirmado que «el cuarenta y tantos por ciento de los espectadores es la primera vez que vienen» y que «hay que hacer una oferta para no solo sentar a los espectadores en una tribuna para no pasar frío o calor, sino que hay que darles unos servicios que les permitan escalonar su llegada, escalonar su salida y ayudar a la circulación y a los flujos de movimiento de coches y de personas».

El vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA) ha comparado Madring con el extinto Gran Premio de Valencia: «El Gran Premio de Valencia, que hicimos hace quince años o dieciséis años, salió bien a la primera porque tenemos que decir que en España tenemos una capacidad de organización como ningún otro país del mundo. Aquel era un gran premio fácil porque solamente había 20.000 o 30.000 espectadores».

La valoración que hace del Gran Premio

«Creo que hemos hecho un magnífico trabajo», ha opinado Verdegay. «Lo que ha podido hacer IFEMA con los Fan Zone y con todas las estructuras, para poder ofrecer al público y al público novato lo que ha ofrecido, y acertar la primera en un Gran Premio del siglo XXI… Esto sí que no tiene parangón. Coincido con lo que ha dicho Luis. Creo que hemos hecho entre todos, con nuestros pequeños granitos de arena, el mejor evento. Hemos hecho el mejor a la primera y el primer año. Nos hemos dejado la piel», ha añadido.

Estas han sido las dificultades del proceso de construcción del circuito

«El día que hicimos la inspección en agosto, gracias a la bondad y la generosidad de los organizadores de IFEMA, nos mandaban coches con agua fría, porque dar la vuelta al circuito con los inspectores de la FIA el 10 o 12, con un sol «que rajaba las piedras»… Mi padre fue legionario, y cuando miraba el reloj en el kilómetro 14 o 15, aunque el circuito tenga una longitud de cinco kilómetros, yendo para adelante y hacia atrás, empecé a pensar que uno de los espíritus de la Legión es que nunca reconocerás que estás cansado hasta caer muerto. Y pensé: «voy a elegir el sitio porque caigo muerto fijo», ha comentado entre risas.

Esta es la opinión de Verdegay sobre si se puede mejorar el circuito

Verdegay también ha opinado sobre las posibilidades de mejora de Madring. «Es difícil… Pero es posible. Volvemos a lo mismo: lo imposible se hace. Los milagros… a la Santa Sede. Uno de los elementos diferenciales más significativos ha sido que el paddock de la Fórmula 1, por primera vez, permitía que cualquier persona que no tuviera acceso a los motorhomes o a los boxes pudiera tomarse un sándwich, beberse un vaso de agua gratis y probar el jamón Joselito».

«Ferrari me decía: «con este espacio que hay aquí podemos comprar a la FOM no sé cuántos pases para hacer una acción para nuestros clientes, porque aquí la gran ventaja es el espacio», ha confesado.

Sobre la ausencia de banderas rojas

«No me sorprendió. Hay una frase que es muy fácil: «el miedo guarda la viña». Y en este circuito no se pueden hacer tonterías porque cuestan carísimas. Me asusté en los tests con la Fórmula 3. Cuando empezamos a las 9:45 el viernes, me temblaban las manos. Pero según fueron pasando los minutos y las actividades, pues la gente se fue dando cuenta de que aquí no se podía hacer ninguna broma y que los experimentos se hacían «con gaseosa». La gente, desde la Fórmula 3 a la Fórmula 2 a la Fórmula 1, se portó con sentido común», ha opinado.

Las curvas del circuito que se pueden mejorar

«De la curva 5 se habla desde el primer día que pusieron el plano encima de la mesa. Después del filming day, Hamilton hizo una sugerencia de hacer más lenta la curva 13, que es algo que se estuvo valorando in situ ese día que un servidor casi se muere. Como decía Luis García, es algo que casi se arregla con pintura porque es desplazar un poquito más el vértice para hacerla mucho más lenta. Yo creo que la curva 1 y la 2 necesitan un retoque para facilitar los adelantamientos y en la 5 me temo que algo habrá que hacer», ha expuesto.

Esto fue una de las cosas que más sorprendió a Verdegay

«Cuando sonó el himno y la tribuna se cubrió de banderas españolas, había en las parrillas bastantes oficiales del Circuito de Cataluña y dos de ellos que estaban a mi lado me dicen: «Qué bonito que el himno se cante y no se silbe», reconoció Verdegay.

Verdegay alabó la facilidad de llegada al circuito

El dirigente también tuvo tiempo de alabar la eficaz llegada al circuito, tanto por cuenta propia como a través del transporte público. «Yo vivo en el Far West, vivo en Puerta de Hierro. 12 minutos de mi casa a aquí en los días de las carreras. ¡12 minutos! Respetando los límites de velocidad. Si no, se podría mejorar el tiempo sin duda», ha dicho entre risas.

Sobre los beneficios que la Fórmula 1 ha dejado en Madrid

«La Fórmula 1, haciendo balance de verdad, siempre da muchísimo dinero a la ciudad. Los números están absolutamente fuera de lo normal. En el Gran Premio de Mónaco, solo con el IVA el gobierno de Mónaco paga el coste de montar y desmontar la carrera. Es alucinante. Tan solo con el incremento del IVA. Con esto queda todo dicho», ha manifestado Verdegay.

Sobre las críticas a la carrera

Verdegay ha finalizado su intervención opinando sobre la crítica recibida tanto en los medios de comunicación como por los propios aficionados. «Yo creo que ha habido una cobertura merecida. Hubo muchísimo escepticismo durante el trayecto inicial, pero es normal. Yo creo que es obligación de los medios ser críticos y poner los dedos en las llagas; no soléis poner las manos en la espalda. Nos habéis tocado mucho las narices durante el viaje, pero probablemente de forma muy merecida», ha admitido.

«Yo creo que no toda la opinión pública está contenta con el Gran Premio, sobre todo los que no han venido y lo han visto por la tele. Incluso los que lo han llamado “Madboring”, porque no se adelanta. Y eso es un hecho. Pero desde el punto de vista de los que han venido, yo creo que no hay carrera mejor».

«Que la carrera pueda o no pueda haber sido muy emocionante por culpa de la dificultad de adelantar… Pues sí, pero es que eso es mejorable. Cada año es distinto. Si hubiera llovido, una carrera en mojado aquí, desde luego, se puede adelantar. Y cambiaría radicalmente el espectáculo deportivo», ha concluido Verdegay.