Pradas reiteró al CGPJ 6 días antes del archivo de la queja contra la juez de la DANA que llamara a las víctimas

La ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, reiteró seis días antes del archivo al promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, que el abogado Rubén Gisbert, personado en la causa de la DANA, y sus representados, en referencia a cuatro de las víctimas personadas también en el procedimiento, prestasen declaración testifical sobre la intromisión del marido de la juez de la DANA en la causa que instruye su mujer, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, «y sobre los hechos contenidos en la querella que interpusieron contra la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja». Pradas ya había efectuado esta petición en un escrito anterior, de fecha 16 de marzo de este año, 2026.

El pasado día 16 de este mes de septiembre, solo cinco días antes de que el Consejo decidiera archivar la queja, Salomé Pradas reiteró esta petición al no recibir comunicación alguna por parte del promotor de acción disciplinaria al respecto. En ese último escrito, Salomé Pradas solicitó a Ricardo Conde, expresamente, «que no se proceda al cierre ni a la elevación del presente para su valoración por la Comisión Permanente sin que previamente se hayan practicado todas las diligencias necesarias para la completa investigación de los hechos objeto del presente procedimiento, a fin de que se esclarezcan debidamente las irregularidades denunciadas».

Este martes, el promotor de la acción disciplinaria presentó ante la citada comisión permanente del CGPJ la propuesta de archivo, que fue aceptada por unanimidad. En su resolución de archivo, según consta en la nota emitida por el Consejo y que aparece en su propia web, el acuerdo archivado descarta que existan pruebas con el grado de solidez y certeza que se requieren para considerar probada la participación de un magistrado distinto a la titular de la plaza judicial en la práctica de la diligencia de ofrecimiento de acciones y declaración de dos perjudicados». Sin embargo, siguiendo el tenor del escrito de Salomé Pradas, en él no se habla de dos, sino de cuatro víctimas, las representadas por Rubén Gisbert.

Salomé Pradas, según ha podido saber OKDIARIO, no había recibido hasta entrada la mañana de este miércoles la notificación del archivo de las quejas que su defensa presentó ante el Consejo General del Poder Judicial contra la juez de la DANA. La ex consellera, que ya ha mostrado su intención de llegar hasta el final sobre este tema, como también ha publicado OKDIARIO, ya ha adelantado su intención de elevar un recurso de alzada ante el mismo CGPJ contra esta resolución, como primer paso.

Por lo que respecta a Emilio Argüeso, el ex secretario autonómico de Emergencias, igualmente investigado en la causa de la DANA, y que también presentó sus quejas contra la instructora, también tiene previsto llevar a cabo las pertinentes acciones contra el acuerdo del CGPJ a instancias de su promotor de acción disciplinaria.