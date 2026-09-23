Pérez Llorca lleva a La Fe el aparato de protonterapia de Amancio Ortega y ultima una ‘ciudad oncológica’

Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana podrán acceder antes de que concluya este año 2027 en el hospital de referencia de la sanidad valenciana, La Fe de Valencia, a un tratamiento de primer nivel contra el cáncer, con los nuevos de protonterapia. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. De facto, tal como el propio Pérez Llorca ha manifestado, el centro de producción de radiofármacos y el de protonterapia, que estará conectado al Servicio de Oncología Radioterápica del hospital de referencia en la Comunidad Valenciana, supondrán la creación de una «ciudad oncológica» en La Fe. Pérez Llorca ha adelantado, también, que pacientes de otras comunidades podrán beneficiarse también del equipo de protonterapia de La Fe, porque, según ha explicado: «La salud y la vida de las personas no tienen fronteras».

La llegada de la protonterapia a La Fe supone también un hito en materia de sanidad valenciana. De hecho, en 2023, el Consell de Ximo Puig validó en marzo de ese año el convenio entre el Ministerio de Sanidad, el propio Consell y la Fundación Amancio Ortega, que los socios de gobierno (Compromís y Podemos) del Consell repudiaban. Pero no fue hasta la llegada de Carlos Mazón cuando realmente se reactivó. Ahora, Pérez Llorca, en la que ha definido como la legislatura de sanidad, ha llevado la protonterapia hasta el hospital de La Fe.

Este miércoles, Pérez Llorca ha abogado, precisamente en relación a esta misma cuestión, por «dejar de lado dogmas y discusiones ideológicas» y por ofrecer soluciones, «que es lo que estamos haciendo, solucionar los conflictos que no servían para nada e invertir en lo más importante en este mundo, que es la vida y la salud». En esa misma dirección, el president ha hecho algo que nunca hizo la izquierda valenciana: agradecer la donación de las máquinas a la Fundación Amancio Ortega, a la vez que ha indicado que la colaboración público-privada «es vital para la sanidad».

El tratamiento de protonterapia será posible gracias a la colaboración público-privada. En concreto, la Fundación Amancio Ortega ha financiado con 29,04 millones de euros el equipamiento de la protonterapia. Y la Generalitat Valenciana ha completado el proyecto con otros 21,5 millones de euros. En este caso, destinados al edificio, al búnker de protección radiológica, las instalaciones auxiliares, el mantenimiento y el personal necesario para ponerlo en marcha.

Pérez Llorca ha recibido este miércoles, en el hospital de La Fe, en Valencia, las dos piezas principales para el desarrollo de la protonterapia, un tipo avanzado de radioterapia externa que utiliza un haz de protones de alta energía para destruir células tumorales y hacerlo, además, con una precisión milimétrica.