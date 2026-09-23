La Comunidad de Madrid levantará un monumento en Atocha en memoria a las 46 víctimas del accidente de Adamuz

La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que construirá un monumento en recuerdo de las 46 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero. El Ejecutivo autonómico ha aprobado el informe que habilita la construcción de un monolito en las inmediaciones de la estación de Atocha, muy cerca del memorial dedicado a las víctimas del 11-M.

El informe, elaborado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ha fijado como emplazamiento el espacio situado entre el Museo de Antropología y la avenida Ciudad de Barcelona. El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso pretende inaugurar el monolito en enero de 2027, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia. El espacio estará abierto a todos los ciudadanos y rendirá homenaje al conjunto de los fallecidos, independientemente de su lugar de origen.

La elección del entorno de la estación no es casual. El centro de mando de Atocha estuvo activo durante el accidente, gestionando las comunicaciones de emergencia tras la colisión y coordinando el aviso a los servicios de auxilio. La estación madrileña tenía además una conexión directa con la tragedia: uno de los trenes implicados, el Alvia 2384 de Renfe, había salido de Atocha con destino a Huelva, mientras que el otro convoy, el Iryo 6189, se dirigía precisamente hacia la capital procedente de Málaga. En la propia estación se habilitó entonces un punto de atención a familiares y un centro de gestión de crisis.

Entre las víctimas mortales del accidente, nueve eran residentes en la Comunidad de Madrid, lo que refuerza el vínculo directo de la región con la tragedia y explica el interés del Gobierno autonómico en dedicar un espacio propio de memoria en la capital.

Accidente de Adamuz

El accidente tuvo lugar la tarde del domingo 18 de enero, cuando el tren Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga-Madrid con cerca de 300 pasajeros a bordo, descarriló a la entrada de la estación de Adamuz e invadió la vía contigua. Por esa vía circulaba en sentido contrario el Alvia 2384 de Renfe, procedente de Atocha y con destino a Huelva, que colisionó con los vagones descarrilados. El siniestro, calificado como el más grave registrado en la red de alta velocidad española desde su puesta en marcha en 1992, dejó inicialmente un balance de 39 fallecidos y más de 150 heridos, cifra que fue aumentando en los días posteriores hasta alcanzar las 46 víctimas mortales, tras el fallecimiento de una de las heridas ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba. La tragedia motivó tres días de luto oficial y un homenaje de Estado celebrado en Huelva, provincia más afectada por el número de fallecidos.