Llorca destina 82 millones a ampliar otro hospital mientras Sánchez debe 1.000 a la sanidad valenciana

El Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca ha puesto en marcha las obras de ampliación del hospital público de la comarca de la Vega Baja, la segunda con mayor número de población en la provincia de Alicante, con más de 400.000 habitantes. Con esta ampliación, el citado centro hospitalario será el que cuente con el mayor número de consultas en todo el territorio, con un total de 90. La ampliación de este hospital supondrá también un incremento de la capacidad de hospitalización, que crece en otras 52 camas más. La Generalitat Valenciana destina tres de cada 10 euros de su presupuesto a sanidad. En cifras absolutas, 9.186 millones. Se trata del presupuesto más alto de la historia de la autonomía valenciana. Y es posible, pese a la infrafinanciación del Gobierno a la Comunidad Valenciana y a pesar, también, de que el Gobierno de Sánchez debe 1.000 millones de euros a los valencianos por la atención sanitaria a los desplazados. Esto es, a los españoles de otras comunidades autónomas que necesitan que la sanidad valenciana les atienda.

En el transcurso de la visita a la infraestructura sanitaria citada, Juan Francisco Pérez Llorca, a quien ha acompañado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, entre otros, ha anunciado, también, la firma inminente del convenio que permitirá abordar la construcción del nuevo centro de salud en Orihuela Costa, en cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos al inicio de la actual legislatura.

El hospital está ubicado en el término municipal de Orihuela. La inversión del Gobierno valenciano para esta ampliación supera los 82 millones de euros. La ampliación del centro abarca un total de 13.700 metros, lo que permite incrementar la misma en un 40%. Esto es, de los 36.300 metros cuadrados actuales hasta alcanzar una superficie superior a los 50.000. Además, se abordará la construcción de dos nuevos edificios, situados junto al principal y conectados con el mismo.

En el primero de esos dos edificios, el Norte, se ubicarán las consultas externas, el hospital de día y salud mental. En concreto, las consultas médicas se incrementarán de 30 a 98. Y las de enfermería, de 10 a 23. También, crecerán las salas de endoscopias, de tres a cinco. El Hospital de Día incluye un hospital de día oncohematológico con 16 puestos. Y un hospital de día polivalente con otros 16. En consecuencia, el número total de puestos crece de 20 a los 32 citados. A todo ello, hay que sumar un nuevo hospital de día de salud mental, dirigido tanto a adultos como a infanto-juveniles, dimensionado para 15 pacientes.

En cuanto al edificio Sur, estará orientado a la cirugía sin ingreso, con una unidad de cirugía mayor ambulatoria asociada a su unidad de recuperación postanestésica (URPA) y a la unidad menor. Además, albergará también una nueva central de esterilización y una nueva unidad de hemodiálisis. El proyecto de ampliación incorpora también un nuevo aparcamiento con más capacidad que el actual, una helisuperficie y un edificio de residuos, entre otras actuaciones.