Marta Sánchez en ‘El Hormiguero’: «Me siento muy bien con cumplir años y sin ‘lifting’»

El mes de junio ha comenzado en El Hormiguero con el regreso de una diva indiscutible. Marta Sánchez ha visitado a Pablo Motos en un momento de madurez artística brutal. Inmersa en una espectacular gira con la que conmemora sus cuatro décadas de carrera musical, la cantante ha desvelado en exclusiva los secretos de su nuevo single. Una entrevista cargada de emoción, nostalgia y con ese carácter arrollador que mantenido a la artista en lo más alto del pop español.

«El nuevo disco es muy alegre»

Marta Sánchez ha entrado en el plató de El Hormiguero emocionada ante la ovación del público, por lo que, sin darse cuenta, se ha ido a sentar en la silla de Pablo Motos, lo que ha porvocado la risa entre la invitada y el presentador.

Esta ha sido la novena visita de la cantante al programa de Antena3 y ha confesado que ha acudido en plena grabación de su nuevo disco. «Es un lifting musical. Es muy alegre», ha dicho Marta Sánchez sobre su nuevo trabajo.

.@Martisima_SoyYo nos habla de su nuevo single y de su próximo disco #MartaSánchezEH pic.twitter.com/HdQHjWkkx9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 1, 2026

Marta ha dicho que, en su nuevo álbum hay un dueto que lleva mucho tiempo esperando pero del que «todavía no puede decir nada». Eso sí, ha confirmado que se trata de una mujer española.

La cantante ha hablado de su fama de perfeccionista en lo profesional y ha dicho: «Un disco nunca se termina, se abandona. Siempre puede mejorarse. Sé que me gusta cuando me gusta cada sílaba».

«A mí me juzgan si conocerme»

Motos le ha recordado que hace poco cantó en un concierto junato a Vicky Larranz, cantante a la que Sánchez sustituyó en el mítico grupo Olé Olé. «Nunca nos llevamos mal.. Yo no la conocí en un porgrama de televisón el que ella me presentaba». De hecho, Marta ha asegurado que, hace años, hizo un dueto con Larraz para poder ayudarla.

«Me pasa mucho que los que al principio me caen mal luego se convienten en buenos amigos, como me pasó con mi mejor amiga», tanbién ha dicho la invitada de El Hormiguero al ser preguntada por las primeras impresiones, a lo que ha añadido: «A mí me juzgan todo el tiempo sin conocerme. Tengo sesenta años y llevo 40 viviendo eso».

«Me siento muy bien con mi edad»

Ante su edad, Marta Sánchez ha confesado: «Me siento muy bien y muy contenta de cumplir años sin lifting. No me he hecho ninguno. No digo que a lo mejor no me lo haga »

La cantante ha confesado sus secretos de belleza: dieta, ejercicio, masaje a cuatro manos y un tratamiento muy «doloroso» pero «eficaz» para la piel.