Pérez Llorca inyectará 175 millones para ampliar el hospital de Torrevieja mientras Sánchez debe 1.300 de los desplazados

Si un hospital público valenciano sufrió especialmente durante los ocho años del gobierno del socialista Ximo Puig y Compromís al frente de la Generalitat Valenciana, fue el de Torrevieja. Allí, se despidió en diferido a 60 facultativos y también a la joven que, siendo menor, fue víctima de los abusos del ex marido de Mónica Oltra, por ejemplo. Frente a ello, el nuevo Consell, que preside Juanfran Pérez Llorca, efectuará una inversión de 175 millones de euros para ampliar sus instalaciones. El esfuerzo del Consell es notable y se produce en un momento en que el gobierno de Pedro Sánchez adeuda ya 1.300 millones de euros a la sanidad valenciana por los desplazados.

La ampliación que, a pesar del impago del gobierno, llevará a cabo el Consell de Pérez Llorca incluye la incorporación de 650 nuevos profesionales en un espacio que contará con 187 camas más, 150 nuevas consultas externas y cuatro nuevos quirófanos, entre otras dotaciones.

El recinto incrementará su superficie construida en 30.000 metros cuadrados gracias a una parcela colindante de 11.492 metros cuadrados que cederá el Ayuntamiento, cuyo alcalde es el también ‘popular’, Eduardo Dolón.

Todos estos anuncios han sido los que ha efectuado este jueves el propio Juanfran Pérez Llorca en una visita a Torrevieja. La ampliación incluye, también, nuevos paritorios, unidad de cirugía sin ingreso y el refuerzo de las áreas críticas con más camas para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y más lugares de hemodiálisis, entre otras mejoras.

A este proyecto, tal como ha destacado Pérez Llorca, se le suman otras actuaciones para dar respuesta al incremento de la demanda asistencial, como la puesta en marcha de 12 nuevas consultas médicas en módulos prefabricados, que entrarán en servicio próximamente, y el refuerzo de personal con la incorporación de 188 plazas de personal sanitario para este departamento de salud para agilizar la reducción de las listas de espera.

La Consellería de Sanidad ha incrementado su presupuesto en este 2026 respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar los 9.453 millones de euros. Y, ahora mismo, tal como ha explicado Pérez Llorca, no hay un área de salud del territorio que carezca de obras que o bien ya están proyectadas o bien en marcha.

En el caso de Torrevieja, la ampliación del hospital universitario se efectuará en tres fases. Una medida que tiene por objeto garantizar la continuidad de la actividad clínica. El plan contempla, también, un periodo de dos años para redactar el proyecto y otros tres de ejecución.

La inversión en la denominada fase I contará con una inversión de 87,4 millones de euros. Se dedicarán a mejorar la capacidad asistencial mediante la ampliación y reorganización de las principales áreas. Cuando concluya, el Hospital Universitario de Torrevieja tendrá 457 camas operativas y un nuevo centro de especialidades con servicio de apoyo, hospital de día y 150 nuevas consultas externas.

La fase II será la de reconfiguración del edificio existente, con una dotación económica de 34,4 millones de euros. En esa fase se llevará a cabo la ampliación del bloque quirúrgico con cuatro quirófanos y nuevos paritorios, entre otras dotaciones. En la fase III, la inversión será de 27,4 millones para alcanzar las 1.370 plazas de parking.

Este proyecto lleva aparejada la incorporación de 667 profesionales. De ellos, 404 se incorporarán durante las dos primeras fases. Y otros 263 en la tercera fase. Este incremento conlleva un esfuerzo económico estimado de 25,9 millones de euros al año.