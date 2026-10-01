El modelo Ibiza: crecer en valor sin aumentar la presión turística

Ibiza lleva décadas entre los destinos turísticos más reconocidos del mundo. Su capacidad de atraer visitantes ha generado prosperidad, empleo y oportunidades, pero también retos relacionados con la movilidad, la vivienda, los servicios públicos y la convivencia.

Ante esta realidad, el Consell d’Eivissa ha impulsado un modelo de gestión que busca mantener la fortaleza del turismo y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre el territorio. La estrategia se apoya en tres grandes ejes: combatir la oferta ilegal, ordenar la movilidad y favorecer una actividad turística que genere más valor sin depender de un crecimiento continuo del número de visitantes.

Los datos de los últimos años apuntan en esa dirección. En agosto, la isla registró alrededor de 5.000 turistas menos al día que en el mismo mes del año anterior, mientras la ocupación de los alojamientos reglados se mantuvo y el gasto turístico alcanzó cifras récord.

Crecer en valor, no en volumen

Durante años, el éxito turístico se ha medido casi exclusivamente por el número de llegadas. En destinos maduros como Ibiza, el debate incorpora hoy otros indicadores, como cuánto gasto permanece en el territorio, qué empleo se genera, cómo repercute la actividad en los residentes y qué capacidad tienen las infraestructuras para absorber la demanda.

La estrategia del Consell parte de esa premisa y hace hincapié en que no se trata de batir cada verano un nuevo récord de visitantes, sino de avanzar hacia un turismo legal, ordenado y capaz de generar un mayor retorno para la isla.

Uno de los pilares de esta estrategia es la lucha contra el alquiler turístico ilegal. Desde 2024, la colaboración con las principales plataformas digitales ha permitido retirar alrededor de 18.000 plazas que se comercializaban sin autorización. El objetivo final es reducir la competencia desleal, aliviar la presión sobre la vivienda y reforzar la oferta reglada, sometida a requisitos de seguridad, fiscalidad y control.

Asimismo, la reducción de la oferta clandestina no ha supuesto un retroceso para los alojamientos legales. Al contrario, parte de la demanda se ha desplazado hacia hoteles, agroturismos, apartamentos y viviendas turísticas autorizadas.

Menos vehículos, más transporte público

La movilidad constituye el segundo gran eje. En temporada alta, la llegada de miles de vehículos adicionales incrementa la congestión de las carreteras, las dificultades de aparcamiento y la presión sobre playas y espacios naturales.

Para ordenar estos flujos, Ibiza ha regulado la entrada de vehículos durante los meses de mayor demanda. Entre mayo y julio de 2026 se registraron alrededor de 20.000 movimientos menos en el puerto que en el mismo periodo de 2024, un descenso cercano al 14%. El cupo previsto ni siquiera llegó a agotarse, un dato que apunta también a un efecto disuasorio de la medida.

La regulación se ha acompañado de una renovación del transporte público, con más líneas de autobús, frecuencias, conexiones y horarios adaptados a residentes, trabajadores y visitantes. En agosto, el servicio de autobús registró cerca de un 40% más de usuarios que un año antes, con una media próxima a los 40.000 viajeros diarios.

Diversificar para repartir mejor los flujos

La gestión turística también pasa por ampliar la mirada sobre el destino. Ibiza es conocida internacionalmente por sus playas y su ocio, pero cuenta además con patrimonio histórico UNESCO, cultura, gastronomía, deporte, bienestar, naturaleza y una gran oferta orientada a familias.

Dar mayor visibilidad a estos recursos permite repartir la actividad entre distintas zonas de la isla y a lo largo del año, además de atraer a viajeros interesados en descubrir otras facetas que el destino puede ofrecerles.

El objetivo, según la estrategia insular, no es convertir Ibiza en un destino excluyente, sino mejorar el equilibrio entre visitantes y residentes, proteger la oferta legal y favorecer actividades capaces de generar empleo y valor añadido.

Ibiza busca así gestionar su éxito turístico con nuevas reglas, que pasan por una menor oferta ilegal, una movilidad más ordenada, mejores alternativas de transporte y un crecimiento centrado en el valor antes que en el volumen. Una fórmula con la que la isla pretende compatibilizar su principal actividad económica con la calidad de vida de quienes viven en ella y con la conservación de aquello que la hace atractiva para quienes la visitan.

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