La juez de la DANA pierde los papeles con dos testigos que confirman que no se habló del Poyo en el Cecopi

El diputado de bomberos de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, citado por segunda vez, y la ex directora general de Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana, Rosa Touris, ambos como testigos, han confirmado este jueves a la magistrada que instruye las diligencias previas de la causa de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, que en la reunión del Centro Operativo Integrado (Cecopi) no se habló del barranco del Poyo, sino de la posibilidad de la rotura de la presa de Forata.

Unas manifestaciones que han agitado a la magistrada, especialmente durante la declaración de Avelino Mascarell. Hasta el punto de que una de las partes presentes en la declaración ha llegado a manifestar ante el exagerado nivel de agitación en la sala que «parece el Congreso». De hecho, letrados de las partes en litigio han deslizado que el nivel de acometividad verbal mostrado por la instructora es inaudito en la judicatura española.

Hay que recordar que el pasado 30 de junio, durante la declaración, también en calidad de testigo, del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, Yulia Ivanistova, una letrada que forma parte del equipo que dirige la defensa del ex secretario autonómico de emergencias, Emilio Argüeso, y que dirige el prestigioso abogado alicantino José María Bueno, ya tuvo que dirigirse a la instructora para pedirle que no reiterara una y otra vez la misma cuestión al testigo. Yvanistova pidió a la magistrada que preguntara, pero no que forzara al testigo a repetir una y otra vez para que este dijera lo que no quería decir. La juez ha rechazado la acusación y ha respondido a la letrada si se daba cuenta de lo que la estaba acusando, y la abogada le ha manifestado que precisamente por eso lo decía, porque a ella le parecía, también, muy grave lo que estaba sucediendo en la Sala.

Este jueves, en concreto, Avelino Mascarell se ha mantenido en su primera declaración. Por lo que no se acredita que ni él, ni mucho menos el Cecopi, recibieran información en tiempo real del desbordamiento del Poyo en aquella trágica jornada.

Por su parte, Rosa Touris ha dejado claro que en el Cecopi no se habló del Poyo, sino solo de Utiel, Requena y Forata. También ha manifestado claramente algo que ya anticipó OKDIARIO: que el Es-Alert fue por Forata. Una afirmación que ha ratificado al volver a ser preguntada por esta misma cuestión por una de las defensas.

También ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no sabía contestar ante la pregunta sobre una posible rotura en la presa de Forata, ni tampoco la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): «No lo tenían claro».

Sobre AEMET, en concreto, ha declarado que no tuvo intervención relevante en esa reunión del Cecopi. Y ha sentenciado, además, que nadie en el Cecopi previó la magnitud de la emergencia. Una versión que, se da la circunstancia, siempre ha mantenido una de las investigadas, la ex consellera, Salomé Pradas.