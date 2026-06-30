Una defensa a la juez en la testifical de Mompó: «No fuerce al testigo a decir lo que no quiere»

Yulia Ivanistova, una letrada que forma parte del equipo que dirige la defensa del ex secretario autonómico de emergencias, Emilio Argúeso, en el caso de la DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024, y que dirige el prestigioso abogado alicantino José María Bueno, se ha dirigido a la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, en el transcurso de la comparecencia testifical del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, para pedirle que no reiterara una y otra vez la misma cuestión al testigo. Yvanistova ha pedido a la magistrada que preguntara, pero no que forzara al testigo a repetir una y otra vez para que este dijera lo que no quería decir. La juez ha rechazado la acusación y ha respondido a la letrada si se daba cuenta de lo que la estaba acusando, y la abogada le ha manifestado que precisamente por eso lo decía, porque a ella le parecía, también, muy grave lo que estaba sucediendo en la Sala.

La juez había llamado a declarar para este martes, por segunda vez y en calidad de testigo, como en la primera ocasión, a Vicente Mompó. La magistrada justificaba la convocatoria porque la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, le había manifestado en otra testifical, posterior a la primera de Mompó pero anterior a la de este martes, que el día de la DANA, sobre las 18:00 horas, ella llamó a Mompó para avisarle que el barranco del Poyo al paso por su municipio estaba «desbocado».

Y Mompó ha respondido este martes a la juez que él no recordaba prácticamente ninguna información del barranco del Poyo en el día de la DANA. Ni que el diputado provincial Avelino Mascarell le hubiera transmitido en el CECOPI si había hablado con otra alcaldesa, la de la localidad de Chiva. Es más, Vicente Mompó ha manifestado a la juez que ni siquiera recordaba haber hablado con la alcaldesa de Torrent aquel día y en aquella hora.

Pero la juez, según las fuentes consultadas, ha seguido insistiendo en la misma dirección y sobre esa cuestión. Hasta el punto de que la defensa de Emilio Argüeso ha terminado por protestar, como se ha relatado.