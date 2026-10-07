El Consell reivindica la soberanía nacional y otorga su apoyo a Ceuta con la Alta Distinción de la Generalitat

Mientras la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez se empeña en facilitar la máxima visibilidad posible a la acampada de radicales de izquierda bajo el paraguas de una protesta por la vivienda, que de facto amenaza con dejar a los valencianos sin algunos de sus actos más representativos en el Día de la Comunidad Valenciana, el Consell de la Generalitat, que preside Juanfran Pérez Llorca, ha efectuado una reivindicación de la soberanía nacional otorgando a la ciudad autónoma de Ceuta la Alta Distinción de la Generalitat y la Gran Cruz de Jaime I el Conquistador. Un gesto con el que evidencia su reconocimiento, afecto y solidaridad con la ciudad autónoma, invadida por miles de ciudadanos procedentes de Marruecos ante la inacción del gobierno de Pedro Sánchez. «Incluso en los momentos más difíciles mantiene su cohesión, fortaleza y mirada hacia el futuro», ha elogiado el conseller portavoz, Miguel Barrachina, en referencia a Ceuta.

Además, el Pleno del Consell ha otorgado también la Alta Distinción de la Generalitat a dos futbolistas. Uno, Ferrán Torres, autor del gol que dio el triunfo a España frente a Argentina en la final de la Copa del Mundo de fútbol. Y otro, Alex Grimaldo, que formó parte de aquella selección española. Ambos son valencianos. Ferran Torres nació en Foyos. Y Alex Grimaldo en Pobla de Vallbona.

También recibirá la citada alta distinción el diestro alicantino Luis Francisco Esplá. En su caso, por esa especial vinculación entre el mundo taurino y el de las Bellas Artes que el torero alicantino encarna a la perfección. Por ello, se premia su «trayectoria multidisciplinar». Como dato curioso, Luis Francisco Esplá cuenta con un pasodoble, también, que lleva su nombre.

Campeonas del Mundo, también, son Marina Cortelles Terribas y Lucía Muñoz Jaén. Reciben el premio por sus recientes triunfos deportivos, tanto individuales como en equipo. Y por potenciar la imagen de la Comunidad Valenciana en el mundo.

El Consell ha otorgado la Distinción de la Generalitat a título póstumo a Cristina Gallardo Gómez, integrante del Grupo de Intervención en Altura (GIA) de los agentes medioambientales de la Generalitat. Falleció en noviembre de 2025, con solo 39 años, mientras realizaba trabajos de conservación vertical en un acantilado de Cala Moraia (Alicante).

El Premio de las Letras ha sido concedido a Carlos Marzal. La Distinción Honorífica de Embajador de la Comunidad Valenciana ha sido para el actor Enrique Arce Temple, a quien los aficionados al cine y a las series reconocen por un sinfín de papeles, pero muy especialmente por La casa de papel. Este reconocimiento se ha concedido, también, al Colegio Mayor de Arte de la Seda.

El Mérito Empresarial y Social se ha concedido a Juan Perán, fundador de Pikolinos; a María Dolores Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón; a Vicente Giner; a Francisco Martínez; y a la Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia.

La Distinción al Mérito Cultural ha sido para Vicente Colom y para Rafael Serrallet Gómez. A ellos se une la Asociación Cultural Caballista de la Entrada de Toros de Segorbe.

El investigador alicantino Enrique de Madaria ha sido galardonado con la Distinción al Mérito Científico. La piragüista Bárbara Pardo con la Distinción al Mérito Deportivo. La Asociación Síndrome de Down de Valencia con la Distinción por Acciones en favor de la Igualdad, al igual que Mamás en Acción. La Distinción Joan Lluis Vives ha sido para la funcionaria de la Comisión Europea, Clara Martínez Alberola.

Las condecoraciones de la Orden de Jaime I el Conquistador han sido concedidas a la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes y al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.