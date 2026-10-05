Valencia dedica un minuto de aplausos ininterrumpido a Ceuta al recoger Vivas la Medalla de Honor de la ciudad

Más de un minuto de atronador aplauso es el dedicado en Valencia a la entrega de la Medalla de Honor de la ciudad al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en representación de todos los ceutíes. El Ayuntamiento de Valencia ha creado, este mes de septiembre, y concedido, este lunes, con carácter excepcional, la medalla de honor de la ciudad a Ceuta, suelo español invadido desde Marruecos, dentro de la tradicional entrega de honores y distinciones con motivo del Día de la Comunidad Valenciana. La concesión de este galardón se ha producido por la resistencia del pueblo ceutí y su compromiso con la convivencia, tal como ha manifestado la alcaldesa, María José Catalá, en un acto al que ha asistido, entre otros, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

La medalla de honor de la ciudad de Valencia concedida a Ceuta ha sido recogida por el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. En el momento en que se ha leído en voz alta la concesión de esta medalla a Ceuta, los asistentes han irrumpido en un largo y caluroso aplauso que se ha prolongado durante casi un minuto. Frente al abandono y la inacción de Sánchez y su gobierno en relación a Ceuta, Valencia ha transmitido a los ceutís y su presidente todo el apoyo y el ánimo.

Juan Jesús Vivas, a su vez, ha correspondido a todo ello con un gran elogio a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá: «Es un referente en toda España», ha expresado Vivas al respecto.

Ya en su intervención, Juan Jesús Vivas ha explicado el calvario que están viviendo Ceuta y sus ciudadanos tras ser invadida la ciudad autónoma desde Marruecos. Vivas ha asegurado que la ciudad autónoma vive una «situación límite, totalmente alejada de la normalidad». Y ha advertido que el retorno a la normalidad solo puede acercarse «desde el retorno a Marruecos de las cerca de 15.000 personas que todavía permanecen en Ceuta».

También ha advertido del alto riesgo de quiebra de la convivencia en la ciudad autónoma tras la invasión de Ceuta en claro mensaje a Sánchez: «Es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar».

Vivas ha celebrado que el pueblo de Valencia «ha entendido que lo que está en juego es la integridad territorial y soberanía de toda España». Y también, ha advertido que: «Defender la soberanía de Ceuta es defender la piedra angular de nuestra convivencia! «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Ceuta es España», ha concluido Vivas.

La Medalla de Honor de la ciudad de Valencia es el más importante reconocimiento concedido por el Ayuntamiento de la tercera ciudad de España con motivo de la entrega de honores y distinciones por el 9 d’Octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, tal como había anunciado su alcaldesa, María José Catalá, el pasado 17 de septiembre. La concesión de este galardón a Ceuta se ha producido «por no rendirse, por no tirar la toalla y por defender a Ceuta y España», según manifestó aquel 17 de septiembre María José Catalá. Juan Jesús Vivas ha sido, además, el encargado de dirigir unas palabras a los asistentes al acto, celebrado en el Ayuntamiento de Valencia, en nombre de todos los distinguidos.

Entre los títulos y distinciones concedidos, también brilla otro con luz propia, el de Hijo Adoptivo de la ciudad de Valencia al autor del gol que dio a España el segundo mundial de fútbol en su historia, Ferrán Torres, nacido en Foyos (Valencia) en el año 2000. Y ex jugador del Valencia CF.

Además, el Ayuntamiento de Valencia ha entregado también la distinción de Hijo Adoptivo de la ciudad a otro campeón del mundo de fútbol con España en el pasado Mundial: Alejandro Grimaldo. Nacido en La Pobla de Vallbona, también en Valencia. Y formado en la cantera del Valencia CF.

También han sido reconocidas como Hijas Adoptivas de Valencia Ángela Nzambi Bakale, escritora y miembro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado; y Mavi Mestre, catedrática en Psicología y la primera mujer que alcanzó el rectorado en la Universidad de Valencia (UV).

El Ayuntamiento de Valencia ha distinguido con su Medalla de Oro a la Coral Juan Bautista Comes; la Real Hermandad de San Antonio Abad; la Fiesta del Corpus Christi; el Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia; la Asociación Valenciana de Personas Sordas; y la Comandancia Naval de Valencia y Castellón.

La Medalla de Bronce de la Ciudad de Valencia ha recaído en la Unidad de Drones del Departamento de Bomberos, Prevención, Intervención de Emergencias y Protección Civil; José Alejandro Remohí Giménez, fundador junto al profesor Antonio Pellicer del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), primer centro de España dedicado en exclusiva a la reproducción humana asistida; la atleta Fátima Diame, ocho veces campeona de España en salto de longitud; y, a título póstumo, a José Ballester Gozalvo, fundador y primer presidente del Levante CF, antecedente del actual Levante UD.