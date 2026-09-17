Catalá concede a Ceuta la Medalla de Honor de la ciudad de Valencia «por no rendirse ni tirar la toalla»

La alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, convertirá en el segundo museo de la tercera ciudad de España un palacete adquirido por el Consistorio cuando estaba gobernado por Joan Ribó (Compromís) y el PSOE y costó a las arcas públicas 2,4 millones de euros, el palacio de los marqueses de Montartal, tal como publicó en 2022 OKDIARIO.

Aquella compra se produjo en pleno furor de la izquierda valenciana porque las instituciones en que gobernaba adquirieran distintos palacios, como fue el caso de los palacios de correos de Alicante y Valencia por la Generalitat de Ximo Puig.

Ya entonces, María José Catalá criticó a Ribó y al PSOE que, en lugar de bajar los impuestos y tasas municipales a las familias, optasen por comprar un palacio. Hoy, María José Catalá, en el pleno en que se debatía el estado de la ciudad, ha anunciado que lo convertirá en el segundo museo de Valencia.

Catalá ha anunciado también que el Ayuntamiento de Valencia otorgará la medalla de honor de Valencia a la ciudad autónoma de Ceuta, dentro de los honores y distinciones del día 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana.

A este respecto, María José Catalá ha expresado que: «Estamos con Ceuta. Igual que toda España estuvo con Valencia en el peor momento de la historia reciente». El Ayuntamiento de Valencia concederá a Ceuta este galardón «por no rendirse, por no tirar la toalla y por defender Ceuta y España».

No ha sido este el único anuncio efectuado por María José Catalá en un pleno en que la alcaldesa ha anunciado 390 nuevas viviendas públicas en barrios de Valencia como Patarix, Ciutat Vella (Ciudad Vieja), Malvarrosa, Torrefiel y Cuatre Carreres. En materia de turismo, Catalá ha anunciado multas de hasta 1.500 euros para aquellas conductas de turistas que se evidencien como incívicas.

Además, la alcaldesa de Valencia ha anunciado también la aprobación definitiva del proyecto de reforma integral de la plaza del Ayuntamiento. Y, en materia de seguridad, la incorporación de 122 nuevos bomberos en 2027. También se contratarán 140 nuevos conductores para la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y se incorporarán 119 nuevos autobuses.

El Ayuntamiento pondrá en marcha un nuevo plan de resiliencia contra las olas de calor, con más zonas de sombra en espacios públicos; 10.000 nuevos árboles; espacios de confort climático e instalación de estructuras y toldos en los colegios.

Por otra parte, María José Catalá ha anunciado que el Ayuntamiento de Valencia concederá líneas de ayudas a las comunidades de propietarios que creen o modifiquen sus estatutos e incorporen el requisito de los tres quintos para impedir que se abran pisos turísticos en Valencia, así como asistencia jurídica para que se inicien acciones penales contra los apartamentos turísticos que se instalen en sus comunidades sin su consentimiento.

En materia cultural y educativa, habrá un bono para fomentar la lectura entre el público infantil. Y, finalmente, también se contratará la redacción del proyecto para la reconstrucción del pórtico circular del Mercado de las Flores de la Tortada de Goerlich en el tramo siete del Jardín del Turia.