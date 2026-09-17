Sánchez se pasea con una comitiva de 10 vehículos en un pueblo de Huelva de 10.000 habitantes

Pedro Sánchez ha recorrido este jueves la provincia de Huelva con un amplio despliegue de seguridad y medios de transporte durante una jornada que le ha llevado por varios municipios onubenses. Uno de los puntos de su itinerario ha sido San Juan del Puerto, un municipio de más de 10.000 habitantes y por cuyas calles ha pasado la comitiva presidencial formada por una decena de vehículos.

El presidente del Gobierno tenía prevista su llegada a San Juan del Puerto a las 12:20 horas, procedente de Palos de la Frontera, donde había participado en el acto de presentación del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve. No obstante, la agenda oficial de Moncloa tan sólo recoge como primera actividad de la jornada el acto de las 11:00 horas en Palos y, posteriormente, como siguiente acto oficial, la visita a las zonas afectadas por el incendio de Niebla a las 14:50 horas.

Entre ambos actos, sin embargo, Sánchez ha realizado varias paradas en la provincia. Tras abandonar las instalaciones de Moeve a las 12:00 horas, su comitiva se ha desplazado hasta San Juan del Puerto para visitar la Factoría Cultural Jesús Quintero.

Una comitiva de una decena de vehículos

El paso de Sánchez por San Juan del Puerto ha estado acompañado de un amplio dispositivo de vehículos que ha escoltado al presidente durante sus desplazamientos por la provincia de Huelva. En este caso, diez vehículos han formado parte de la comitiva que ha recorrido las calles del municipio durante la visita presidencial.

Sánchez no se ha limitado durante la jornada a su acto institucional en Moeve. Tras su paso por San Juan del Puerto, el presidente tenía previsto desplazarse a Bonares. A las 13:30 horas estaba programada su llegada al Ayuntamiento de dicha localidad onubense, seguida de una visita y un almuerzo en el bar Adelin.

La ruta presidencial continuaba después hacia Niebla. A las 14:30 horas estaba prevista la salida de Bonares hacia el punto de origen del incendio que ha afectado a la zona. A las 14:50 horas, Sánchez tenía programado un encuentro con los alcaldes de las localidades afectadas por el fuego.

Del Falcon al Super Puma

El despliegue de la jornada de Sánchez comenzó incluso antes de su llegada a Huelva. El presidente se desplazó en Falcon hasta el aeropuerto de Sevilla y, desde allí, continuó el viaje en un helicóptero Super Puma hasta La Rábida, donde se encontraba el Energy Park de Moeve para el acto de presentación del proyecto Onuba.

El acto de Moeve ha servido para dar el pistoletazo de salida a la construcción de una planta de hidrógeno renovable de 300 megavatios, integrada en el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Después de dicha visita empresarial e institucional, el presidente ha continuado su recorrido por carretera con una comitiva de alrededor de diez vehículos, atravesando San Juan del Puerto, Bonares y posteriormente Niebla.