Paloma Cuevas comparte el regalo que Luis Miguel le ha hecho por su 54 cumpleaños: «El amor»

Paloma Cuevas está viviendo uno de sus momentos más especiales. Este pasado 11 de septiembre, la diseñadora y empresaria celebró su 54 cumpleaños rodeada de cariño y con una celebración que no ha tardado en compartir con sus casi 400.000 seguidores en Instagram. Entre las imágenes que ha publicado destaca una especialmente llamativa: el espectacular ramo de 500 rosas rojas que le ha regalado Luis Miguel.

La relación entre Paloma Cuevas y el cantante mexicano atraviesa una etapa consolidada y, una vez más, El Sol de México ha querido tener un detalle muy especial con su pareja en una fecha señalada. El regalo no ha pasado precisamente desapercibido. Se trata de una impresionante composición floral formada por cientos de rosas rojas y colocadas en forma de gran esfera.

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La propia Paloma ha incluido una fotografía del espectacular ramo en el álbum que ha publicado con motivo de su cumpleaños. Una imagen que permite apreciar la magnitud del regalo y que refleja el carácter romántico del gesto. Según ha trascendido, los ramos de 500 rosas son un detalle que Luis Miguel ha tenido en otras ocasiones con ella, convirtiéndose en una de esas tradiciones especiales de la pareja.

Pero el álbum de Paloma no se limita al impresionante ramo. La diseñadora también ha querido compartir una fotografía en la que aparece soplando las velas de su tarta, en un escenario junto al mar y acompañada por varias velas encendidas. Con el cabello suelto y un elegante vestido azul, Cuevas posa en un momento íntimo de la celebración.

Junto a las fotografías, Paloma ha querido hacer una reflexión sobre la vida y sobre esta nueva vuelta al sol. «La única verdad que mueve el mundo sigue siendo el AMOR, el motor que te hace seguir queriendo celebrar la VIDA», ha escrito en su publicación, acompañando sus palabras de varios emoticonos relacionados con la felicidad, el amor y la celebración.

Su mensaje ha provocado una oleada de felicitaciones entre sus seguidores y amigos, que no han dudado en dejar comentarios para desearle lo mejor en esta nueva etapa. Entre los mensajes se repiten las muestras de cariño y los buenos deseos para la empresaria.

A sus 54 años, Paloma Cuevas atraviesa una etapa marcada por sus proyectos profesionales y por su relación con Luis Miguel. La diseñadora continúa compaginando su faceta empresarial con una vida personal que, cada vez con mayor naturalidad, comparte con sus seguidores.

Y si algo ha dejado claro este cumpleaños es que el amor, las celebraciones y los grandes gestos siguen ocupando un lugar protagonista en su vida. El espectacular ramo de 500 rosas rojas se ha convertido, sin duda, en una de las imágenes más llamativas de su 54 cumpleaños.