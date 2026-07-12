Paloma Cuevas deslumbra en la boda de Patricia Cerezo: vestido azul, diseño propio y un papel clave en el enlace

La boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez se convirtió este viernes en una auténtica pasarela de tendencias inspirada en la elegancia. Mientras las cámaras se detenían en estilismos tan comentados como los de Nuria March, Paloma Segrelles, Nuria González o Jaydy Michel, otros nombres se movían por la finca con mucha más discreción y prácticamente escapaban al objetivo de los fotógrafos. La pareja se dio el «sí, quiero» en La Gaviota, una de las fincas más exclusivas de Madrid, rodeados de familiares y amigos. Sin embargo, hubo una ausencia que llamó especialmente la atención: la de Paloma Cuevas.

El nombre de la empresaria figuraba entre las posibles asistentes, pero su ausencia ante las cámaras hizo pensar a muchos que finalmente no había acudido al enlace. Además, la delicada situación de salud de Luis Miguel, que en las últimas semanas ha obligado al cantante a reducir su agenda, alimentaba todavía más las dudas sobre su presencia. Sin embargo, una imagen compartida en redes sociales terminó despejando cualquier incógnita: Paloma Cuevas había estado allí. Simplemente había decidido vivir la celebración desde la discreción.

Su posible asistencia despertaba curiosidad, pero si había algo que realmente generaba expectación era el estilismo escogido para la ocasión. No en vano, la cordobesa lleva años siendo considerada una de las mujeres más elegantes de nuestro país y, una vez más, volvió a demostrar por qué ocupa ese lugar privilegiado dentro del universo del estilo español.

La empresaria acudió sola al enlace y, fiel a su forma de entender la vida social, evitó el protagonismo durante toda la celebración. Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando trascendió que Paloma Cuevas no solo había acudido a la boda, sino que además había participado en uno de los secretos mejor guardados de cualquier novia: el vestido.

El diseño elegido por Patricia Cerezo nació de la colaboración entre la presentadora y la colección nupcial que Paloma Cuevas desarrolla junto a Rosa Clará, una alianza profesional que comenzó en 2022 y que desde entonces ha dado lugar a varias colecciones marcadas por la feminidad, la elegancia y la sofisticación que siempre han definido a la empresaria cordobesa.

Como era de esperar, para acudir a la boda de su amiga, la actual pareja de Luis Miguel decidió confiar también en una creación de su propia línea, Paloma Cuevas X Rosa Clará. La elección no pudo ser más coherente con su estilo habitual: un diseño en color azul, sofisticado y muy favorecedor, alejado de estridencias y pensado para resistir perfectamente el paso del tiempo.

El vestido destacaba por su escote alto y asimétrico y por una silueta limpia que encontraba el verdadero protagonismo en la cintura. Allí aparecía un espectacular trabajo de pedrería que daba forma a un drapeado estructurado capaz de estilizar la figura y aportar ese punto de alta costura que tan bien domina la diseñadora.

La amistad entre Patricia Cerezo y Paloma Cuevas era conocida dentro de su círculo más cercano, aunque ninguna de las dos ha querido nunca convertirla en parte del escaparate mediático. Ambas comparten amistades, eventos y celebraciones privadas desde hace años, pero este gesto parece confirmar que el vínculo entre ellas va mucho más allá de una simple relación social.