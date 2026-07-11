Duelo de estilo en la boda de Patricia Cerezo: Nuria March o Jaydy Michel como las invitadas más elegantes

Patricia Cerezo y Kiko Gámez ya son marido y mujer. Después de cuatro años de relación, la pareja se ha dado el «sí, quiero» este viernes 10 de julio en una ceremonia íntima celebrada en la finca La Gaivota, uno de esos enclaves madrileños que se han convertido en escenario habitual de las bodas más exclusivas de la capital y que ya ha acogido celebraciones tan comentadas como la de Guillermo Bárcenas.

Familiares, amigos y numerosos rostros conocidos quisieron acompañar a los novios en una jornada marcada por la emoción y el buen tiempo. Desde Lydia Bosch hasta Nuria March, pasando por Nuria Roca y Juan del Val, la celebración terminó convirtiéndose casi sin querer en una auténtica pasarela de tendencias para invitadas de verano. Estampados florales, tejidos vaporosos, colores vibrantes y siluetas pensadas para desafiar las altas temperaturas madrileñas marcaron una cita donde el dress code dejó algunos interesantes aciertos.

Nuria Roca y el estampado que siempre funciona

Si hay alguien capaz de defender un estampado floral sin caer en el exceso, esa es Nuria Roca. La presentadora apostó por un diseño de Philippa 1970, la firma fundada por Sassa de Osma junto a Jorge Vázquez y Pablo Galán.

Sobre una base marrón, el estampado floral aportaba frescura mientras la silueta ajustada dibujaba la figura sin excesos. El verdadero acierto llegó con los accesorios: unos pendientes en rosa y un bolso de rafia con forma de flor consiguieron alejar el conjunto del clásico vestido de boda para convertirlo en uno de los estilismos más interesantes de la jornada.

Paloma Segrelles apuesta por el color

Paloma Segrelles demostró que el color sigue siendo uno de los mejores aliados para una boda de verano. La socialité eligió un diseño firmado por Hannibal Laguna con escote asimétrico y confeccionado en organza de seda.

La pieza destacaba por un estampado floral con efecto acuarela en tonos morados, azules y pinceladas blancas que aportaban movimiento y luminosidad al conjunto. La gran flor situada en el cuello terminaba de construir un estilismo con ese punto teatral y elegante que tan bien define al diseñador.

Nuria March y el boho chic que nunca falla

Si existe alguien capaz de moverse entre la elegancia clásica y el universo bohemio con absoluta naturalidad, esa es Nuria March. Para la boda de su amiga Patricia Cerezo, la empresaria apostó por un diseño de Lola Casademunt y volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes referentes de estilo de la alta sociedad madrileña.

El vestido, con pronunciado escote en «V» y detalles semitransparentes en negro, se combinaba con líneas de color que aportaban dinamismo al conjunto. Como broche final, March recurrió a las perlas de Yanes mediante un choker y un collar largo que elevaban todavía más la elegancia del estilismo.

Jaydy Michel y el poder del azul satinado

Jaydy Michel prefirió moverse en terrenos más clásicos, aunque sin renunciar a la personalidad. Su elección fue un vestido azul satinado con escote halter, cuerpo ajustado y un delicado fruncido en la cintura que aportaba movimiento a la falda.

Es precisamente el tipo de vestido que demuestra que la sencillez, cuando está bien ejecutada, suele ser la mejor inversión en un armario de invitada. Atemporal, elegante y con muchas vidas más allá de una boda.

Nuria González o cómo ser una invitada de diez

Nuria González tampoco quiso perderse el enlace y volvió a dejar claro por qué es uno de los rostros más elegantes del panorama social español.

La empresaria eligió un vestido cruzado en color verde con detalles florales en azul y ajustado mediante un cinturón que definía la silueta sin renunciar a la comodidad. Vaporoso, favorecedor y perfecto para las altas temperaturas de julio, el diseño demostraba que la elegancia no entiende de edades y que, a veces, basta un buen vestido y las joyas adecuadas para construir un look memorable.