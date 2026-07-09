Denzel Washington, actor: «La primera parte de tu vida, aprendes. La segunda parte, ganas. La tercera parte, devuelves»

Ayer compartíamos una de las reflexiones de Denzel Washington más conocidas: «Si rezas por lluvia, tienes que lidiar con el barro también». Una sentencia cuya esencia, explicaba parte de la filosofía de vida de un actor cuyo legado posee ya un impacto incalculable en toda la próxima generación de intérpretes. Pero la frase que traemos hoy no es sólo un mantra que poder repetir como un adagio común. El pensamiento del dos veces ganador del Oscar que queremos poner en valor va más allá de los consejos o fórmulas. Es un recorrido kármico, donde Washington quiere devolver ya todo lo que su profesión le ha concedido.

Hace más de un año, la estrella se sinceró en una entrevista contando cómo, en realidad, no le quedan demasiados personajes para interpretar en el cine. Pronto, los rumores de retiro corrieron como la pólvora y entonces, el protagonista de Training Day (2001) tuvo que salir de nuevo a la palestra para explicar el malentendido. Porque su punto y final actoral no es un adiós a la industria, ya que tras más de cuatro décadas de sobreexposición encarnando diferentes roles, el siguiente paso será el de continuar su faceta como productor y director. Según su propia píldora de sabiduría, ahora le toca devolver lo aprendido y lo ganado y seguir inspirando a los jóvenes actores que están por llegar.

Denzel Washington y su consejo para los actores jóvenes

La reflexión de Washington llegó en plena promoción de Gladiator II. La secuela de Ridley Scott no convenció ni al público ni a la crítica, aunque su personaje de Macrinus fue de lo poco salvable del filme. Del mismo modo, él fue uno de los principales reclamos de la campaña de marketing, cuyo impacto vino principalmente de respuestas como la que dio cuando una periodista le preguntó por cuál sería su principal consejo para los actores jóvenes que quieran alcanzar su reconocimiento:

«No dependas de las redes sociales. Déjalas, apágalas, cállate, guarda silencio, aprende, lee, relájate, mejora… La primera parte de tu vida, aprendes. La segunda parte, ganas. La tercera parte, devuelves».

En realidad, el razonamiento casi dogmático del «Learn, Earn, Return» proviene del inversor norteamericano Arthur Rock. Pero pronunciada y modificada por Washington, la frase se ha popularizado a nivel viral por todo el mundo.

Los próximos proyectos del actor

Antes de pasar a ser un ejecutivo y director a tiempo completo, el actor protagonizará el thriller de Netflix, Here Comes the Flood, junto a Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones y entrará en el Universo Cinematográfico de Marvel con un papel en Black Panther 3 que el director Ryan Coogler ha escrito específicamente para él.

En el teatro, la estrella pretende debutar en Broadway representando Otelo y El rey Lear.