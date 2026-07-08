La frase más inspiradora de Denzel Washington: «Si rezas por lluvia, tienes que lidiar con el barro también»

Quizás en Europa no lo valoramos en su justa medida, pero en Estados Unidos Denzel Washington es algo así como el Marlon Brando de la comunidad afrodescendiente. Ganador de dos premios de la Academia y nominado hasta en 10 ocasiones en la alfombra roja, el actor sigue siendo a día de hoy una de las grandes estrellas de Hollywood tras más de cinco décadas en activo dentro de la profesión y también, es uno de esos intérpretes veteranos en los que se fijan perfiles de las nuevas generaciones, como es el caso del último ganador del Oscar, Michael B. Jordan.

Spike Lee, Sidney Lumet, Kenneth Branagh y Ridley Scott son sólo algunos de los grandes cineastas para los que Washington ha trabajado. Aunque fuera del set, siempre ha sido un perfil activo un tanto incómodo para la prensa. No obstante, la frase que hoy traemos del norteamericano fue pronunciada por primera vez en una ceremonia de graduación de 2011 para después, ser adaptada por uno de sus personajes exitosos más recientes.

Denzel Washington cree que hasta lo bueno viene acompañado de dificultades inevitables

Hace 15 años, en la Universidad de Pensilvania, Denzel Washington enhebró un discurso motivacional preparando para el futuro a los recién graduados:

«Puedes rezar para que llueva sobre ti, pero vas a tener que lidiar con el barro… la fama, el poder y la riqueza no lo son todo. El mundo te dirá un martes que te ama y un miércoles que te odia. No dependas de este mundo para ser feliz».

El actor se tomó la reflexión como un mantra personal e incluso lo incorporó al guion de su último héroe de acción, Robert McCall, protagonista de The Equalizer.

Película del 2014 que terminó transformando la frase en su síntesis más popular, cuando el rol de McCall confronta a unos mafiosos: «Si rezas por lluvia, tienes que lidiar con el barro también. Viene incluido».

¿Una retirada temprana?

Hace un año, Washington confirmó que había entrado en la etapa final de su carrera. Esto luego se malinterpretó como una jubilación y, desde entonces, el actor ya no pronuncia dicha palabra, pues para él, se trata de una transición profesional en la que le toca guiar a las nuevas generaciones y celebrar los triunfos de los que vienen detrás.

Después de abandonar el perfil actoral, el protagonista de American Gangster (2007) tiene pensado dedicarse por completo al puesto de director y productor ejecutivo. Antes, eso sí, debe cerrar ciertos proyectos. Representará Otelo en Broadway, será el general cartaginés Aníbal, se pondrá a las órdenes del cineasta Steve McQueen y debutará en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) con un papel escrito especialmente para él dentro de Black Panther 3.