Una de las películas más infravaloradas de Ridley Scott acaba de llegar a Netflix: es el mejor papel de Denzel Washington

A pesar de su cantidad ingente de estrenos, las plataformas de streaming no viven exclusivamente de esos productos virales y exclusivos que marcan la tendencia y dominan la conversación popular entre suscriptores. El cine otrora va viviendo entre los acuerdos de distribución de las diferentes marcas de vídeo bajo demanda y ahora, nuestra recomendación diaria va de la mano de Netflix y una película de Denzel Washington que dentro de poco cumplirá 20 años desde su proyección en las salas de cine: American Gangster.

Estrenada en 2007, este thriller criminal basado en hechos reales llegó en un momento complejo para la carrera de Ridley Scott. El director había firmado en 2001 la fantástica Black Hawk derribado, pero encadenó del mismo modo algunos largometrajes que no funcionaron demasiado bien ni en taquilla ni en la recepción de la crítica especializada. Porque nadie se acuerda demasiado de Los impostores y El reino de los cielos sólo tuvo sentido cuando el realizador sacó su director’s cut (montaje del director). Al año siguiente, Un buen año supuso quizás la muestra de una pauperización palpable dentro de su filmografía. Aunque, por suerte, después llegaría este neo-noir que marcaría la primera colaboración de Scott con Washington, tras todas las participaciones que este último había tenido en las películas del hermano del primero, Tony Scott.

Netflix incorporó la cinta de Denzel Washington al catálogo el pasado día 24, logrando que American Gangster se encuentre ya dentro del ranking de filmes más vistos del servicio de streaming. No obstante, ¿de qué trata realmente la trama de este drama de mafiosos inspirado en la historia real del temido Frank Lucas?

Netflix estrena una de las mejores películas de Denzel Washington: ‘American Gangster’

La sinopsis oficial traza paralelamente dos historias de personajes antagónicos. El primero reside en el ascenso criminal de Frank Lucas (Washington) quien, tras la muerte de su mentor, toma el control del negocio de los bajos fondos de Harlem. El segundo retrata la obsesión del detective Richie Roberts (Russell Crowe), un policía honesto que no acepta sobornos y que desea más que nada, limpiar las calles de delincuencia y, por supuesto, la corrupción de su propio departamento de policía.

Además del duelo interpretativo de Washington y Crowe, la trama nos presenta a toda una serie de grandes intérpretes en el casting secundario. Desde Carla Gugino a Cuba Gooding Jr., pasando por Josh Brolin, Chiwetel Ejiofor y una Ruby Dee que obtuvo la única nominación al Oscar del reparto, aparte de la consideración al mejor diseño de producción. El trabajo de Scott no estuvo lo suficientemente valorado, sobre todo teniendo en cuenta que entró en las quinielas de consideraciones relevantes del circuito de premios como los BAFTA o los Globos de Oro.

Netflix tiene ya en su abanico de contenidos la que para muchos es la mejor interpretación de la carrera de Denzel Washington, aunque el desempeño de esta leyenda de la interpretación en American Gangster también se puede encontrar bajo suscripción en Prime Video, SkyShowtime y Movistar Plus (Ficción total).

Una historia absorbente y violenta

American Gangster es la opción perfecta para todos aquellos espectadores que disfruten del cine criminal, narrado con tensión y ligereza, pero sin renunciar nunca a la fluidez y a la épica de la que puede ser considerada como una especie de blaxploitation de otras historias del género en su contrapartida blanca, centrada en títulos como Atrapado por su pasado o incluso Scarface.