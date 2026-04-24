La segunda temporada de ‘Animal’ ya es oficial en Netflix: ¿qué podemos esperar de la continuación?

Fue una de las grandes revelaciones de Netflix en 2025 y ahora, la plataforma de streaming acaba de actualizar el estado en el que encuentra la continuación más preciada de su abanico de contenidos. La segunda temporada de Animal ya ha iniciado su rodaje y tiene como principal atractivo, el fichaje de una gran estrella para la clínica veterinaria de Kawanda: Álvaro Mel.

La confianza de la «gran N roja» con la historia creada por Víctor García León es total. No es para menos, pues con poco ruido y promoción, la ficción fue conquistando a los suscriptores bajo una sencilla premisa que a través del boca a boca, alcanzó unos números de audiencia espectaculares. En su estreno el 3 de octubre del pasado año, la comedia protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo tuvo 2,9 millones de visualizaciones en su primera semana de emisión, llegando a ser no sólo la serie más vista de España, sino el producto audiovisual número uno en países como Argentina o Uruguay. Por ello, la major californiana sostiene una expectación tal con la segunda temporada de Animal como para estar, en estos instantes, rodándose a la vez tanto la nueva ronda de capítulos de esta primera secuela, como los episodios de lo que será una tercera temporada igualmente confirmada. Pero, después de todo lo que hemos vivido con Antón (Zahera) y Uxía (Caraballo), ¿qué podemos esperar de este seguimiento que volverá a confrontar la modernidad de lo urbanita con la tradición de lo rural?

¿De qué tratará la segunda temporada de ‘Animal’?

Netflix todavía no quiere revelar el grueso argumental de la segunda temporada de Animal. Sin embargo, sí que conocemos varios aspectos de los conflictos y nuevas subtramas de su historia.

Tras el éxito de su asociación, Antón y Uxía deben dar un paso adelante y ampliar la clínica veterinaria en tierras gallegas. Es aquí donde entra la aparición de Mike (Mel), un veterinario joven que desafiará los métodos de trabajo tradicionales del rol de Zahera en un contexto en el que la empresa comenzará a abordar un servicio de «entierro para mascotas». Al mismo tiempo, Uxía deberá enfrentarse a un secreto de su pasado que saldrá a la luz.

¡La familia Kawanda crece! Álvaro Mel se une al reparto de ‘Animal’ para las próximas temporadas. pic.twitter.com/5Zgu5LStF3 — Netflix España (@NetflixES) April 23, 2026

El fichaje de Mel fue anunciado hace escasas horas, mediante un vídeo con un casting ficticio en el que Zahera y Caraballo bromeaban con la incorporación del actor. Junto a estos tres nombres, Carmen Ruiz, Pepón Suevos, Isabel Naveira y Camila Viyuela recuperan a los personajes que ya conocimos en la primera temporada.

Mel, un valor seguro para Netflix

Saltó a la fama con La Fortuna de Alejandro Amenábar, pero fue Netflix la que lo catapultó al estrellato como uno de los jóvenes rostros a tener en cuenta en el panorama de la pequeña pantalla nacional. Con el éxito de la miniserie Un cuento perfecto, Álvaro Mel se convirtió en una revelación en el streaming que el estudio ha seguido explotando con la película El club de los lectores criminales y Manual para señoritas. Ahora su incorporación a Animal se espera como otro fenómeno de audiencia, mientras paralelamente estrena la serie Cochinas en Prime Video.

¿Cuándo se estrenará?

Todavía no existe una fecha de estreno oficial para la segunda temporada de Animal, aunque las previsiones apuntan a una probable irrupción a finales del 2026 dentro del catálogo de Netflix. La serie volverá a contar con seis episodios cuya duración oscilará entre la media hora y los 40 minutos por capítulo.