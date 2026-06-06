La isla privada de un heredero de Swarovski cerca de Venecia sale a la venta por 28 millones de euros

Hubo una época en la que las islas privadas se convirtieron en una de las posesiones imprescindibles de las grandes fortunas. Gernot Langes-Swarovski, bisnieto del fundador de Swarovski, adquirió una pequeña isla situada en la laguna de Venecia en 1986. Por aquel entonces, solo había matojos y ruinas, pero supo hacer de este lugar un paraíso de recreo privado donde pasar los veranos, disfrutar de la dolce vita veneciana y todo ello con un enfoque completamente sostenible. La isla ha pertenecido a la familia desde entonces y ahora, 40 años después de su compra, ha salido al mercado por un precio que puede sorprender a quienes lean la cifra.

El proyecto más personal del ‘rey del diamante’

La isla de Santa Cristina no ha sido sólo un lugar de vacaciones para la familia Swarovski. Ahí donde hoy se levanta un manglar vegetal perfectamente intencionado, no había nada más que un viejo convento en ruinas y un lugar desolado. Fue el propio Gernot Langes-Swarovski, nieto del fundador de la prestigiosa firma, quien ideó todo el plan de paisajismo y la construcción de la villa que hoy se levanta en su inferior. Hizo plantar todos y cada uno de los árboles y reconstruyó a su gusto lo que hoy se conoce como villa Ammiana.

Lo que finalmente quedó fue un espectacular entorno privado de casi 3 hectáreas, en la parte norte de la laguna veneciana, a unos 40 minutos en barco desde Venecia, con extensas zonas verdes, el infinito marino bordeando cada rincón y una espectacular villa. Mención especial a los jardines, pues todavía cuentan con huertos de albaricoques y ciruelas; un olivar; aproximadamente 3 hectáreas de viñedos que producen uvas Merlot, Chardonnay y Cabernet; un huerto; y colmenas que producen miel orgánica de marisma.

Su acceso por el área de la terraza daba paso a una estancia perfectamente ideada para celebrar grandes reuniones y para servir como lugar de retiro y desconexión. El resto de la vivienda dejaba espacio a un salón comedor, una cocina completamente equipada con electrodomésticos de última generación y nueve habitaciones decoradas con un gran encanto, y con baño propio cada una. Parecía el lugar ideal para unas vacaciones en familia, pero parece que la intención de servir de alojamiento estacional para el público ha cambiado de rumbo con su último movimiento.

De vuelta al mercado inmobiliario

Ha sido recientemente cuando se ha hecho pública la venta oficial de este terreno por parte del heredero. Los motivos de este cambio inusual de rumbo de la propiedad son a día de hoy un misterio, pero lo que sí que sabemos es que no es la primera vez que tantean a nuevos inquilinos en esta propiedad. Ya en 2017 muchos medios se hacían eco de la noticia de que René Deutsch, hijastro de Langes-Sawarovski, y su esposa Sandra quisieron hacer de esta propiedad un lugar de retiro.

Sería tras aficionarse a los destinos de yoga cuando vieron en la isla de Santa Cristina la oportunidad de obtener inversión. Por ello, acondicionaron la villa principal y la sacaron en alquiler por un precio de 25.000 euros a la semana.

Recientemente, un fideicomiso familiar de Gernot Langes-Swarovski, bisnieto del fundador de la empresa de cristales, anunció la salida al mercado de esta propiedad. El precio oficial que se marcó cuando colgaron el cartel de «se vende» fue de casi 28 millones de euros, tal y como anunció Sotheby’s International Realty, la agencia inmobiliaria que comercializa la propiedad.

Lo más sorprendente de esta propiedad es su fiel compromiso con la sostenibilidad y es que se abastece de forma completamente autónoma, reduce el gasto casi al mínimo y posee sus propios viñedos de los que elabora vino. Incluso la propia agencia inmobiliaria destacó en su comunicado que la piscicultura de la isla se ha revitalizado en colaboración con la Universidad Ca’Foscari de Venecia.