John Carpenter: «Estoy sentado en el sofá y recibo un cheque por cada secuela de Halloween»

El director John Carpenter es considerado por muchos uno de los mejores realizadores de cine de terror de las décadas de los 70 y los 80. Conocido por todos por la película La noche de Halloween (1978) es también el responsable de otros éxitos de taquilla como La niebla (The Fog) (1980) o Starman (1984). Aunque han pasado más de cuarenta años desde el estreno de La noche de Halloween, el conocido director confesó que seguía recibiendo beneficios por cada secuela de esta película: «Estoy sentado en el sofá y recibo un cheque por cada secuela de Halloween». Con esta frase el director quiso explicar el poco interés que ha tenido por las secuelas de La noche de Halloween de las que solo recibe cada cierto tiempo un cheque. Hay que tener en cuenta que la película tuvo siete secuelas y dos reinicios, aunque John Carpenter solo dirigió la primera y escribió el guion de la segunda.

El director ha contado en más de una ocasión que él concibió La noche de Halloween como una historia cerrada por lo que nunca imaginó que tendría ninguna continuación. Cuando los productores se dieron cuenta del éxito que había tenido en la taquilla de los cines, ya que obtuvieron 70 millones de dólares en ingresos con un presupuesto de solo 325.000 dólares, decidieron cambiar el proyecto y comenzar a hacer secuelas. En ese momento Carpenter les explicó que no tenía ninguna interés de seguir ese rumbo y con el tiempo supo que había tomado la decisión adecuada.

El problema de Carpenter con las secuelas de La noche de Halloween

Desde el momento en el que le propusieron hacer una secuela de La noche de Halloween, el director dejó muy claro que no estaba interesado. “No me interesan las secuelas de Halloween. Dirigí la primera, y es la única que me importa, salvo por el sueldo que recibo por las demás. Odio ser así, pero es la verdad”, explicó en una entrevista en Fandom Wire.

Lo que no le gustó nada a Carpenter fue el giro argumental que se introdujo en la segunda película de la saga. Hay que tener en cuenta que en la primera película de no se dio ninguna razón por la que Michael Myers perseguía a Laurie Strode, papel interpretado por la actriz Jamie Lee Curtis . Pero en Halloween II se revela que Michael Myers era el hermano mayor de Laurie Strode y eso fue lo que detestaba Carpenter.

Según explicó Carpenter en una entrevista en Deadline: «Michael Myers era un personaje sin personalidad. Y sin embargo, todas las secuelas intentan explicar eso. Es una tontería; para mí, no capta la esencia de la primera película. Es mitad persona, mitad fuerza sobrenatural. Las secuelas se centraron en la motivación. Pensé que fue un error. Sin embargo, no pude evitar que hicieran secuelas».

El director explicó también el momento en el que ofrecieron hacerse productor de las películas: «Así que mis agentes me dijeron: «¿Por qué no te conviertes en productor ejecutivo y compartes los ingresos?». Pero tenía que escribir el guion de la segunda película, y cada noche me sentaba a escribir con un paquete de seis cervezas, intentando terminarla. Y no lo hice muy bien, pero ya está. No podía hacer más».

Durante más de cuatro décadas su nombre ha estado vinculado a la franquicia, pero como él mismo reconoce su implicación con esta producción de terror fue mínima y siempre por interés económico. Cada vez que la productora estrenaba una película tenía que pagarle su porcentaje. «Estaba sentado en el sofá y un cheque me llegaba a las manos. ¿Qué tiene de malo eso? Debo admitir que, a pesar de toda la rebeldía del mundo, soy un capitalista feliz», ha explicado Carpenter.

Su carrera en el cine después de esta película

Además de esta inolvidable película de terror el director triunfó con otras dos cintas La niebla (The Fog) (1980) y Starman (1984). También destacan otras producciones que ha dirigido Carpenter como la película de ciencia ficción 1997: rescate en Nueva York protagonizada por los actores Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine y Donald Pleasence, la de terror La cosa (1982), la de acción Golpe en la Pequeña China (1986) y Están vivos (1987).

Cuando el director decidió retirarse por agotamiento, como él mismo ha confesado, se dedicó a expresar su creatividad a través de la música gracias al apoyo de su hijo Cody y su ahijado, Daniel Davis. En una entrevista en The Guardian el director confesó: «Estaba agotado y decidí tomarme un descanso. Me sentía cada vez más feliz cuanto más me alejaba de lo que amo. Pensé: ¿Qué está pasando aquí?’. Era adicto al cine y necesitaba una desintoxicación. Por eso tuve que alejarme de ello».

Lo que está claro es que Carpenter es un director inolvidable y gracias a su inmensa creatividad nació la película La noche de Halloween, la cual es para muchos una joya del cine de terror.