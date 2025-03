La condición de John Carpenter para volver a dirigir: «Ya no puedo ajustarme a un presupuesto»

Por grande que sea una leyenda como cineasta, la edad suele ser un impedimento severo en la apuesta de las grandes majors. A las cuales por otra parte, no les importa demasiado la trayectoria de los autores. Ahí esta el caso de Francis Ford Coppola, quien a sus 85 años tuvo que autofinanciarse su última cinta, Megalópolis. También tenemos el caso de Clint Eastwood. El director de Gran Torino estrenó el pasado 2023 Jurado Nº2, bajo el ostracismo de una Warner Bros apartó el fantástico drama judicial de cualquier opción en la carrera hacia los Premios Oscar. Como ellos, otros grandes realizadores todavía sueñan con que les dejen hacer una última película. Entre ellos, la leyenda del género de terror, John Carpenter. Eso sí, la principal condición del responsable de La cosa es que no volvería a liderar un proyecto «a cualquier precio».

Siendo es un auténtico referente del cine de los 80, pero la realidad es que la impronta y energía los trabajos de Carpenter tomó una dirección decreciente a partir de mediados de los 90, hasta el punto de sufrir ese desplante de un Hollywood que no ve nada bien eso de no tener grandes beneficios con sus inversiones. Y claro, si a los 20 millones de presupuesto que tuvo Vampiros de John Carpenter (1998) le reflejamos, los 3 millones de dólares de recaudación y a los 50 millones de 2013: Rescate en L.A. (1996) le sumamos la recaudación de 42 millones de dólares, podemos llegar a comprender que para los grandes estudios, la legendaria figura del autor está un tanto acabada por mucho que en su currículum fílmico se encuentren auténticas obras maestras del horror. Así, para encontrar el último largometraje que dirigió debemos remontarnos 15 años, cuando estrenó la endeble Encerrada (2010). La cual por otra parte supuso uno de los primeros trabajos de dos estrellas del cine actual; Amber Heard y Sydney Sweeney. Aquel filme tampoco convenció ni a la crítica, ni al público, con lo que la esperanza de volver a ver una de sus nuevas historias en la gran pantalla es prácticamente una quimera. Sin embargo y como él mismo ha confesado en una reciente entrevista, está lejos de estar retirado, sólo que ya no pueden tratarle como a ese «niño» que hacía cine por poco dinero.

John Carpenter: ¿el proyecto adecuado?

A John Carpenter en realidad le ha sucedido la que es, la mayor de las pesadillas de cineastas como Quentin Tarantino. Es decir, devaluar una obra por no haber sabido retirarse a tiempo. Motivo por el cual, el director de Pulp Fiction está obsesionado con terminar su carrera con una décima y última película como director. Pero todavía con ese prejuicio, los fans del realizador saben que el riesgo merece la pena y que una elegía cinematográfica en forma de nueva cinta de terror sería, sencillamente espectacular.

La figura y el recuerdo de la brillante filmografía de Carpenter volvió a saltar a la palestra, a raíz de la futura estrella en el Paseo de la Fama que recibirá el próximo día 3 de abril. Con lo que en su charla con varios medios, surgió por supuesto el tema de regresar a la dirección.

«¿Planes? No lo sé. Me encantaría volver a dirigir, dadas las circunstancias adecuadas», le contaba a la revista Variety cuando se le preguntó por si tenía planes tempranos de volver a colocarse detrás de una cámara. La labor artística de Carpenter es totalmente vocacional y por tanto, su ánimo profesional no se negocia, aunque ya no volvería a su puesto de forma precaria:

«Ya no soy el mismo chico que lo haría por cualquier cantidad de dinero. Ya no puedo ajustarme por un presupuesto».

Hollywood ya no es lo que era

De igual modo que John Carpenter repasó y habló de una hipotética vuelta al set, el de Carthage también repasó su sensación nostálgica sobre la industria, admitiendo que Hollywood ha cambiado mucho durante los casi 60 años que lleva viviendo en Los Ángeles:

«Los estudios ya no son lo que eran. Son como viejos esqueletos de dinosaurios tirados ahí. Es triste ahora. Este no es el negocio en el que me metí. Pero su atractivo, su leyenda, sigue siendo la misma. Los turistas vienen y miran el letrero de Hollywood, pasan por el Teatro Chino, observan las huellas en el suelo y las estrellas en el Paseo de la Fama, y dicen ‘¡Esto es todo!’».

En una industria enamorada de las secuelas tardías…¿podría Universal Pictures encargarle a Carpenter una secuela de La cosa? A sus 77 años, el cineasta todavía podría sorprendernos con una mirada fílmica. Por el momento tendremos que quedarnos con su vertiente de compositor musical en lo nuevo de A24, Death of a Unicorn.