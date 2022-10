John Carpenter sigue queriendo llevar al cine el videojuego ‘Dead Space’

El cine y los videojuegos viven una etapa de lo que parece un amor incondicional. Después de varias acometidas en los 90 y en el inicio de los 2000, Hollywood y la pequeña pantalla han recuperado el gusto por adaptar los grandes éxitos de las consolas. Sonic fue un poco la primera en romper una lanza a favor de la relación, a través de una suculenta recaudación en taquilla y aunque todavía se sigan dando fracasos como la última serie de Resident Evil para Netflix, en términos generales gamers y cinéfilos se dan la mano. Uno de esos directores a los que desde siempre les ha apasionado en mundo virtual es John Carpenter. El maestro del terror ha sido un acérrimo jugador en el medio desde la década de los 90 y a día de hoy, sigue obsesionado con llevar a la pantalla grande el videojuego Dead Space.

En una entrevista con The A.V. Club, Carpenter habló de alguno de sus juegos favoritos del año. Justamente el título lanzado en 2008 va a recibir un remake adaptado a la nueva generación de consolas, lo que podría avivar de nuevo la historia de supervivencia y horror espacial. Así que cuando al director de La niebla se le pregunto cuál sería el videojuego que querría adaptar, volvió a repetir su idea de llevar la historia del ingeniero Isaac a la gran pantalla: “El único en el que puedo pensar, y lo he mencionado antes, es Dead Space. Eso sería una gran película. Podría hacer eso. Bueno, cualquiera de ellos fue realmente bueno. Incluso me gusta el último, el de acción que a nadie más le gustó”.

No es de extrañar la atracción que Carpenter siente hacia los videojuegos creados por Glen Schofield. La propia franquicia bebe directamente de títulos como Alien o incluso de su propia cinta de culto, La Cosa. La historia del primer Dead Space está protagonizada por el ingeniero Isaac Clarke, intentando descubrir qué es lo que ha sucedido a la nave minera USG Ishimura. En la embarcación espacial se encontraba su novia Nicole, la médico oficial de la tripulación. Todo se complica cuando descubren que esta ha sido invadida por una especie de necromorfos, dispuestos a terminar con la vida de cualquiera que se interne en su nuevo hábitat.

El próximo 27 de enero se lanzará el remake del título original en la consola de nueva generación. ¿La oportunidad perfecta para ver en un futuro cercano los deseos de Carpenter hechos realidad?