‘La cosa’ de John Carpenter regresará a los cines por su 40 aniversario

Este 2022 es un año especialmente relevante para algunos títulos que arrancaron la década de los 80. Una de ellas es La cosa, la mítica cinta de terror y ciencia ficción dirigida por John Carpenter cumple 40 años y lo celebrará volviendo a las salas de cine. Estrenada en 1982, la noticia fue anunciada por el propio Carpenter desde su cuenta de Twitter:

The Thing is 40 years old! Get your tickets to see it, IN THEATERS, for two days only, on June 19 and 22 at https://t.co/PC3e0uGcrT pic.twitter.com/fGr1j32FLn

— John Carpenter (@TheHorrorMaster) May 20, 2022