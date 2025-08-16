Munuera Montero expulsa a Morlanes y Muriqi en cinco minutos y deja al Mallorca con nueve

Munuera Montero dejó al Mallorca con nueve jugadores sobre el campo antes del descanso después de expulsar a Morlanes y a Muriqi en apenas cinco minutos. El colegiado andaluz fue el auténtico protagonista del partido con ayuda del VAR, donde estaba Figueroa Vázquez, y sentenció el encuentro. Minutos antes, concedió un gol a Ferran Torres mientras Raíllo estaba en el suelo por un golpe en la cabeza.

La primera mitad en materia arbitral en Son Moix fue un auténtico desastre. El Barcelona, que iba ganando 0-1 al Mallorca gracias a un gol de Raphinha en el minuto 7, se vio beneficiado en el minuto 23 con un polémico gol de Ferran Torres. El delantero culé remató con Raíllo en el suelo y Munuera Montero no paró el partido con todo el equipo bermellón parado, incluido su portero, Leo Román.

En ese momento empezó el desastre arbitral para el Mallorca. El Barça ganaba 0-2 y todos los jugadores del cuadro balear protestaron la decisión. Munuera Montero le mostró una amarilla por protestar a Morlanes y otra a Arrasate. Los jugadores locales no daban crédito.

Una amarilla para Morlanes en el 24 que a la postre iba a ser crucial. Y es que pocos minutos después, en el 33, el jugador del Mallorca le dio una pequeña patada en carrera a Lamine Yamal y Munuera Montero le mostró la segunda cartulina amarilla. Muy polémica. El cuadro balear se quedó con un jugador menos.

Pero la cosa iba a ir a peor. Solamente cinco minutos después, Munuera Montero expulsó a Muriqui y dejó al Mallorca con nueve futbolistas. Primero le mostró la amarilla por una clara patada a Joan García en la cabeza, pero inmediatamente el VAR le llamó y rectificó su decisión. El delantero del equipo bermellón también fue expulsado y el Mallorca se quedaba con nueve jugadores al descanso. El enfado en los de Arrasate era colosal.