El Barcelona jugará en Mallorca con la tercera equipación…¡del año pasado!

El Barcelona jugará en Son Moix contra el Mallorca en la primera jornada de la Liga 25/26 con la tercera equipación del año pasado. El conjunto de Hansi Flick no podrá utilizar este sábado ninguna de sus tres equipaciones de este curso, ya que coinciden con los colores del cuadro balear. Una situación muy curiosa que ya le ha pasado al equipo culé en otros momentos. Jugará de verde fosforito como el año pasado en este mismo estadio.

El Barça no ha podido utilizar ninguna de sus tres equipaciones de este año para su debut en Liga contra el Mallorca. No la vale ninguna. La azulgrana, la primera, tiene colores demasiado parecidos a los del equipo bermellón. La segunda es dorada y podría valer, pero tiene mucho negro y coincide con una parte de la equipación del Mallorca. Y la tercera camiseta culé, la naranja, que todavía no han estrenado, es muy parecida al rojo.

Por lo tanto, el Barcelona se ha visto obligado por el director de partido de la Liga a jugar con la tercera camiseta del año pasado. Una elástica verde fosforito con la que el equipo culé ganó muchos partidos importantes fuera de casa que a la postre le sirvieron para levantar la Liga. Con esta misma camiseta ganaron el pasado curso en Mallorca en Son Moix.

Alineación del Barcelona en Mallorca

La principal duda en la alineación del Barcelona para este sábado en Mallorca estaba en la portería. Joan García es el portero titular para Hansi Flick esta temporada. Su inscripción ha llegado a tiempo y será de la partida. En el banquillo estará Iñaki Peña porque Szczesny no está inscrito.

En la defensa del Barcelona hay una gran sorpresa. Tras la salida por sorpresa de Iñigo Martínez, el que da un salto a la titularidad es Ronald Araujo. A su lado, pero en el perfil izquierdo, estará Pau Cubarsí. En los laterales empezarán de inicio Eric García y Balde. El que se queda en el banquillo es Koundé tras renovar hasta 2030.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona también hay pocas dudas. Frenkie De Jong será de la partida en el medio junto a Pedri. Por delante partirá Fermín López, que le ha ganado el sitio a Dani Olmo por el momento en este inicio de campaña.

Y en el ataque del Barcelona, la gran baja es la de Robert Lewandowski. El delantero polaco sigue lesionado y no ha llegado a tiempo para esta primera jornada. Será titular Ferran Torres para sustituirle, inscrito a tiempo. Y en las bandas partirán de inicio los dos grandes jugadores de este Barça de Flick. A un lado Raphinha y por el otro, estrenando su dorsal ’10’ en Liga, Lamine Yamal.