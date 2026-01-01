El Atlético inicia 2026 sin Barrios y con el regreso de Sorloth que apunta a titular ante la Real Sociedad
El canterano no se ejercitó junto al resto de sus compañeros por una indisposición
Simeone volvió a contar con el ariete noruego tras ausentarse de las dos últimas sesiones por paternidad
Ha vuelto a rodar el balón en el Cerro del Espino de Majadahonda. El Atlético de Madrid ha realizado su primer entrenamiento de 2026 con una sesión vespertina para iniciar su preparación para el choque liguero contra la Real Sociedad. Simeone volvió a contar con Sorloth, ausente en las dos últimas sesiones por paternidad, pero no pudo hacer lo propio con Barrios, ausente por una indisposición. Baena y el mencionado Sorloth apuntan al once en San Sebastián.
