Preparados para la nueva Filomena: la borrasca Francis amenaza con dejarnos bajo la nieve

La borrasca Francis amenaza con dejarnos bajo la nieve con una nueva Filomena que puede cambiarlo todo en cuestión de minutos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo será posible. En estos días en los que el tiempo acabará siendo protagonista de forma irremediable.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo acabará siendo uno de los grandes protagonistas de estos días en los que la nueva Filomena puede acabar haciendo acto de presencia. Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo posible, con una borrasca que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede llegar. Como hace unos años, nos enfrentamos a unas temperaturas que están a punto de desplomarse, con la llegada de una borrasca que puede acabar dando lugar a unas nevadas abundantes, incluso en cotas bajas.

La nueva Filomena puede llegar a España

Hace unos años sufrimos las consecuencias de una borrasca Filomena que sumergió al país en una de esas nevadas que pueden ser históricas. Con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca.

Sufrimos un cambio de tendencia desde un año en el que las temperaturas estaban siendo protagonistas, con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de invierno. Pasamos de unas temperaturas por encima de lo normal, a un increíble desplome que trajo una nevada que nunca más se ha visto.

Con la llegada de un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un giro radical que hasta el momento no estábamos tan pendientes de una previsión del tiempo que puede volver a ser histórica.

Los expertos de la AEMET no dudan en estar pendientes de un cambio de tendencia que puede llegar a ser el que nos afectará de lleno. Con ciertas novedades que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente todo puede ser posible.

La borrasca Francis amenaza con dejarnos bajo nieve

Una borrasca que también empieza por la misma letra, pero de nombre diferente, Francis puede llegar en unas fechas similares y con unas consecuencias que acabarán siendo muy diferentes. Es hora de saber lo que está a punto de pasar en estas jornadas que darán inicio al nuevo año 2026.

Los expertos de Meteored nos sacan de dudas ante esta nueva borrasca, tal y como afirman estos expertos: «A partir del sábado la borrasca Francis se aproximará al sur peninsular, impulsando aire templado y húmedo, mientras que una irrupción polar o ártica podría llegar desde el norte, produciéndose un choque de masas de aire sobre la Península, una situación extremadamente compleja. Esta circunstancia provocará que probablemente sobre nuestra geografía se produzca un «choque» de masas de aire entre el domingo y el martes. Francis impulsará en primer lugar aire subtropical húmedo y templado hacia nuestra geografía, a su vez que llegará el aire polar o ártico desde el norte. Dependiendo de la evolución de la borrasca, estas masas frías podrían penetrar más o menos en la España peninsular».

