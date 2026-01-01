Morata hace balance de su 2025: «Ha sido un año duro, de esos que te sacuden por dentro»

Álvaro Morata ha recibido al 2026 haciendo balance del 2025. El internacional español, hoy en el Como italiano de Cesc Fábregas, reconoce que ha sido un «año duro» para él deportivamente, principalmente por los múltiples cambios, tanto de club como selección, algo que le podría pasar factura pero que le ha servido para dar un paso al frente emocionalmente.

A través de un post en sus redes sociales, usando un vídeo viral que se ha popularizado en las últimas semanas y que tiene ya cerca de cinco millones de reproducciones, ha lanzado un mensaje balance de todo lo que ha supuesto para él este año 2025 que dejamos atrás, pero también dejando sus mejores deseos para es 2026 que comenzamos ya a disfrutar.

«Se termina otro año y no puedo evitar parar un momento para dar gracias.

Gracias por la salud y por la felicidad que tenemos, y sobre todo por la de los niños, que son el verdadero motor de todo», reconoce y explica Álvaro Morata en un primer momento, pidiendo los mejores deseos para este 2026 con todo por delante.

Pero Morata se pone serio para hablar del 2025, un año de muchos cambios para él, de muchos momentos emocionalmente difíciles, algo que reconoce y de lo que ha aprendido: «En lo personal y en lo laboral ha sido un año duro, de esos que te sacuden por dentro y te obligan a mirarte de frente. Un año en el que he aprendido a dejar de cargar con juicios ajenos, a entender que la opinión de quien no me conoce no define quién soy».

«He aprendido a quererme más, a pensar en mí sin sentir culpa y a vivir con más verdad. He entendido que no necesito demostrarle nada a nadie. Quienes caminan conmigo y me conocen de verdad, lo saben», explica Morata, que ha vivido momentos donde la crítica deportiva y social le ha afectado más de lo debido, explicando que ese proceso de culpa lo deja atrás.

El delantero español concluye con agradecimientos y un mensaje de esperanza y buenos deseos para el año que comienza hoy: «Gracias de corazón a los que habéis estado cerca, sosteniéndome incluso en silencio. Os llevo conmigo siempre. Que el 2026 nos regale salud, paz y un poco más de calma. Os quiero mucho».

Álvaro Morata firmó este verano por el Como, a préstamo por el Milan. El año lo comenzó precisamente en el Milan, aunque estuvo cedido desde febrero en el Galatasaray turco. En el club otomano logró 7 goles y 3 asistencias en 16 partidos que disputó pero este verano decidió volver a salir del Milan para firmar por el Como de Fábregas.

Desde su aterrizaje en el Como, desde verano a final de año, ha sido importante para Cesc, disputando 15 partidos entre Serie A y Copa Italia, aunque solamente ha sido titular en ocho de ellos y no ha visto puerta en 709 minutos, en los que solamente ha aportado una asistencia. En su último encuentro del año, ante el Inter de Milán, sufrió una lesión en el aductor que le mantendrá apartado de los terrenos de juegos los primeros meses de este 2026.