Primeras fotos de Morata y Alice Campello juntos tras los rumores de ruptura: sus caras lo dicen todo

Los rumores de crisis entre Álvaro Morata y Alice Campello son cada vez más fuertes. De hecho, muchos dan al matrimonio por separado en estos momentos. La realidad es que los movimientos en las redes sociales de ambos invitan a pensar que no están juntos. La empresaria e influencer italiana subió hace unas horas un post con sus hijos en el que escribía «mis cuatro amores» sin referirse al jugador en ningún momento, y ahora han salido a la luz las primeras fotos de ambos juntos tras el sonado distanciamiento.

Lo cierto es que fueron los propios protagonistas los que hicieron saltar las alarmas hace un par de semanas. Álvaro Morata y Alice Campello cambiaron sus respectivas biografías de Instagram para dejar de mencionarse el uno al otro, un signo claro de que no atraviesan su mejor momento. Ahora, la revista Diez Minutos publica las primeras imágenes de la pareja desde que estallaron los rumores de crisis. En las fotos, la pareja se muestra cabizbaja y distante, demostrando que su relación no pasa por su mejor momento.

Morata y Alice no niegan la crisis

Álvaro Morata y Alice Campello no han negado su crisis, pero sí han querido desmentir que haya terceras personas. Estas imágenes, las primeras de la pareja desde que estalló la crisis, demuestran que siguen viéndose, aunque la cara del futbolista refleja el momento tan delicado que viven. Los dos llegaban a la puerta de su casa en Milán, ella hablando por su teléfono móvil, mientras él caminaba cabizbajo con las manos en los bolsillos. Según el periodista Javi Hoyos, Morata «quiere seguir luchando por su relación y por su familia, que es lo más importante para él. Me asegura que Alice es la mujer de su vida».

Habrá que ver si las vacaciones navideñas vuelven a acercarles, como ya ocurrió el año pasado. Recordemos que Alice Campello y Álvaro Morata se separaron en 2024 por «incomprensiones continuas», pero en enero de 2025 decidían darse una segunda oportunidad. «Los dos estábamos medicados y no lo gestionamos bien», confesó la italiana hace poco. Tanto para el futbolista como para la influencer, la familia es lo más importante. La pareja tiene cuatro hijos: Alessandro y Leonardo, de seis años; Edoardo, de cuatro; y la pequeña Bella, de dos. Incluso cuando estaban separados, el futbolista y la empresaria compartían tiempo juntos por sus pequeños, la prioridad de ambos.