Alemany, tajante con el futuro de Julián Álvarez: «Se buscan cosas donde no hay, va a estar con nosotros»

El Atlético se estaba bajando de la montaña rusa que fue la posible salida de Griezmann cuando le explotó otro petardo en forma de declaración. «No sé si seguiré en el club la temporada que viene. Puede ser que sí y puede ser que no». La verbalizó Julián Álvarez después de anotar un doblete ante el Tottenham y ser elegido mejor jugador del partido. Se volvió a encender la luz de alarma con un futbolista que gusta a los grandes equipos y cuyo futuro siempre ha estado en el foco.

Apagó la luminosidad Alemany durante la previa del duelo entre Atlético y Getafe. «Como pasó con Griezmann. Tiene contrato con nosotros y va a estar con nosotros. Julián Álvarez dijo claramente que está muy contento en el Atlético y cada cosa que dice se quiere interpretar de una forma. Tiene cuatro años más de contrato y esperamos que siga mucho más e incluso que se amplíe», inició.

«No veo ninguna noticia con él. No hay asunto, otra cosa es que se busquen cosas donde no las hay. Suscribo lo que dijo el entrenador ayer. La noticia es que está dando un rendimiento extraordinario», expresó Simeone, en la previa del duelo liguero, también se pronunció sobre el futuro de Julián Álvarez. «Hizo unas declaraciones correctas. La vida es el día a día y nos está dando un montón», aseguró el técnico.

El Atlético se remite a las escrituras. Julián Álvarez tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El club que se lo quiera llevar sabe que debe pasar por caja. El argentino atraviesa ahora un momento dulce. Ya ha igualado su mejor Champions League de siempre, que fue la del curso pasado con el Atlético. Se ha quitado la mochila en Liga, donde no marcaba en Liga desde primeros del pasado noviembre y anotó en las goleadas al Barcelona en Copa y Brujas en Champions.