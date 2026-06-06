El verdadero motivo por el que no hay tumbas chinas en los cementerios españoles

¿Por qué no hay ya tumbas en los cementerios españoles? El influencer @elchinosevillano ha tocado un tema que tiene que ver con las tradiciones del país y que ha sorprendido a muchos usuarios de las redes sociales que han reaccionado con sorpresa a un vídeo que se ha hecho viral. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las tradiciones chinas y los cementerios españoles.

A principios del año 2026, el censo de ciudadanos chinos en España ronda las 240.000 personas, representando la comunidad asiática más importante dentro de nuestro territorio. Desde los años 2000, cientos de miles de chinos se han instalado en nuestro país buscando oportunidades laborales en el sector comercial, de servicios y la hostelería. En los últimos tiempos, la consolidación de China como una de las principales potencias mundiales también ha hecho que crezca la inversión de este gigante asiático en nuestro país.

Esto ha hecho que muchos ciudadanos chinos hayan muerto en nuestro país y el influencer de origen chino, @elchinosevillano, ha tocado un tema que siempre ha sido un misterio en nuestro país: ¿por qué no hay tumbas de ciudadanos chinos en los cementerios españoles? La respuesta a esta pregunta la encontramos en la tradición de un país en el que el rito de la muerte es sagrado y se lleva a cabo de una forma distinta a la española.

Las tumbas chinas en los cementerios españoles

«Entierro chino en España. No se ven, ¿a que no has visto ninguno? Te explico el misterio», comienza diciendo este influencer chino que cuenta con miles de seguidores en las redes sociales y que ha hecho que este vídeo sobre los cementerios españoles se haya hecho viral.

«Cuando un chino se hace mayor, como ya expliqué, de normal se suele volver a su país, a su pueblo natal, para estar con los antepasados», comienza diciendo este influencer sobre lo que suele ocurrir con los ciudadanos chinos cuando se hacen mayores y que suelen volver de regreso a su país para encontrarse con sus familiares.

«Si la vida se complica y fallece aquí en España, por ejemplo, lo normal es que los familiares suelen mover cielo y tierra para repatriar la urna porque lo normal es que se crema», dice. «Luego, por si alguno no lo sabe, existen pólizas de seguros que cubren la repatriación. La urna llega antes a China que tu maleta», afirma.

Así que misterio resuelto: en los cementerios españoles no se suelen ver tumbas de ciudadanos chinos porque estos suelen volver de regreso a su país cuando entran en edades más avanzadas y, en caso de fallecer en territorio español, se creman en España y son trasladados a China para que sus familiares puedan realizar el entierro junto a sus seres queridos. Por esto en los cementerios españoles no podemos encontrar ciudadanos chinos.