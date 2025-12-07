Álvaro Morata habla por primera vez sobre los rumores de crisis con Alice Campello

La situación sentimental de Álvaro Morata y Alice Campello vuelve a ocupar titulares después de que en los últimos días se haya reavivado el debate sobre la estabilidad del matrimonio. La pareja ya atravesó una grave ruptura, cuando decidieron separarse tras más de ocho años juntos y cuatro hijos en común, convencidos de que la convivencia se había vuelto imposible y que necesitaban distanciarse para recuperar el equilibrio personal. Sin embargo, aquel periodo alejados resultó más duro de lo previsto y ambos optaron por darse una segunda oportunidad y comenzar de cero.

El regreso de los rumores ha coincidido con movimientos que los seguidores han interpretado como señales de alerta, especialmente porque recuerdan mucho a lo ocurrido durante su primera crisis. Tanto Morata como Campello han modificado la descripción de sus perfiles de Instagram, un gesto que ya en verano acompañó al anuncio de su separación y que ahora ha reabierto las especulaciones sobre una posible nueva fractura. Ella ha retirado de su cuenta el apellido de su marido y él ha eliminado la referencia en la que se definía como «marido de», dos decisiones que han incrementado la inquietud de quienes les siguen desde hace años.

Álvaro Morata rompe su silencio

La polémica ha alcanzado tal magnitud que el delantero se ha visto obligado a pronunciarse, algo poco habitual en él cuando se trata de asuntos personales. La periodista Alexia Rivas, durante su intervención en el programa El tiempo justo, mostró la conversación privada que había mantenido con Morata y que surgió después de que ella relatara la enfermedad que padece y enseñara la zona de calvicie que le ha provocado.

Uno de los rumores más repetidos indicaba que Álvaro Morata podría estar interesado en otra mujer, lo que habría provocado los celos de Alice Campello y habría desencadenado una nueva crisis matrimonial. El propio jugador rechazó de manera firme esa interpretación y utilizó a la periodista como transmisora de su desmentido: «Me asegura que no hay tercera personas e infidelidad menos». También se mostró sorprendido por el origen de esas acusaciones y por la supuesta existencia de pruebas que lo situarían en una posición comprometida.

Morata ha dejado claro que no hay base alguna para ese tipo de insinuaciones y llegó a reafirmar su inocencia con rotundidad. Tal y como detalló Alexia Rivas, el futbolista insistió en que esas historias no son ciertas y en que su implicación en ellas no tiene fundamento: «Me lo jura casi por sus hijos». La contundencia de esta frase refleja la incomodidad con la que ha vivido la última oleada de especulaciones, especialmente porque entiende que afectan directamente a su imagen pública y a su familia.

Pese a esa claridad al desmontar las versiones relacionadas con una presunta deslealtad, Morata se mostró mucho más reservado cuando la conversación giró hacia el estado actual de su relación con Alice Campello. Alexia Rivas explicó que le planteó abiertamente las preguntas que más circulan estos días: si van a continuar juntos o si él quiere priorizarse y tomar otro rumbo. La respuesta del futbolista fue evasiva y dejó la cuestión en el aire: «Le pregunto que si va a seguir con ella o si se va a priorizar a sí mismo y ya no me quiere responder», relató la periodista.

Un momento muy complicado

El hecho de que Morata no quiera decir si se ha separado o no, alimenta todavía más las dudas sobre el momento que atraviesa la pareja, que podría estar viviendo un periodo de introspección similar al que ya experimentó meses atrás. El futbolista, consciente de la expectación mediática que rodea su matrimonio, ha optado por no confirmar ni desmentir la existencia de una nueva crisis y prefirió esquivar la pregunta decisiva.

Su reacción ante la oleada de interpretaciones fue aparentemente distante y centrada en relativizar los comentarios externos, algo que él mismo expresó con naturalidad. Tal como contó Alexia Rivas, Morata se limitó a explicar que los rumores no alteran su estado de ánimo: «Me dice que está bien y que le da igual lo que diga la gente, ya que han dicho todo sobre él». Con esta respuesta, el delantero deja claro que no pretende alimentar las especulaciones y que prefiere mantener su vida privada donde siempre ha querido: fuera del foco mediático, aunque en esta ocasión su silencio contribuya a que las preguntas sigan abiertas.

Con una relación que ya ha atravesado fases complicadas y que ha vuelto a rehacerse tras un periodo especialmente doloroso, cualquier gesto público de la pareja adquiere una dimensión extraordinaria. La modificación de sus biografías en redes sociales, unida a la escueta postura del futbolista, ha dado pie a todo tipo de teorías sobre un posible distanciamiento, aunque ninguno de los dos ha confirmado un cambio definitivo en su situación. Por ahora, lo único seguro es que Morata ha querido negar categóricamente la existencia de una tercera persona y que, sobre el resto, prefiere guardar silencio.