Del "sí, quiero" a los cambios de biografía: el matrimonio de Morata y Campello en jaque

Fue en agosto del año pasado cuando Álvaro Morata sorprendió a sus seguidores con un comunicado oficial anunciando su ruptura con Alice Campello, su esposa y madre de sus cuatro hijos. Lo que parecía una decisión definitiva, sin embargo, se transformó en un paréntesis temporal dentro de su historia de amor, ya que tan solo unos meses después, en enero de este año, la pareja decidió darse una segunda oportunidad y retomar su matrimonio. La reconciliación generó esperanza entre sus seguidores, quienes habían seguido de cerca cada paso de la pareja, conscientes de que su relación siempre había estado marcada por la atención mediática y la curiosidad pública.

No obstante, con el paso de los meses, vuelven a surgir rumores sobre posibles problemas en la relación de Morata y Campello, avivados por los últimos movimientos que ambos han protagonizado en redes sociales. Como ocurrió antes de su primera ruptura, los cambios en las biografías de Instagram de la pareja han despertado la atención de sus seguidores, convirtiendo estas plataformas en una especie de termómetro para medir la estabilidad de su relación. Álvaro Morata eliminó recientemente de su perfil la frase «marido de Alice», mientras que Alice Campello modificó su apellido, volviendo a usar únicamente «Campello» en lugar de «Campello Morata». Estos gestos, aparentemente pequeños, han sido interpretados por muchos como señales de que la relación podría estar atravesando un nuevo bache.

La primera ruptura, que duró cinco meses, estuvo marcada por un comunicado en el que el futbolista expresaba su respeto y cariño hacia Alice, aunque admitía que las «incomprensiones continuas» habían desgastado la relación: «Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo», escribió Morata en aquel entonces. La propia Alice también habló públicamente de aquel momento, describiéndolo como «la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida» y explicando que la experiencia les enseñó mucho sobre lo que significa estar separados.

A pesar de aquella separación, la pareja regresó el uno al otro en enero de 2025, dispuestos a reconstruir su relación y mantener unida a su familia. Durante los meses posteriores, se mostraron como un equipo sólido y como grandes apoyos en sus carreras profesionales, reforzando la percepción de que su reconciliación había sido definitiva. Sin embargo, los recientes cambios en sus perfiles de Instagram han vuelto a generar especulación y preocupación entre sus seguidores y en los medios de comunicación.

El periodista Javier Hoyos fue uno de los primeros en confirmar que Morata y Campello están atravesando un nuevo bache: «Os puedo confirmar que Álvaro Morata y Alice Campello están en crisis. Ellos se quieren mucho, no hay terceras personas ni infidelidades, pero están atravesando un bache que no sabemos si podrán superar», explicó. Hoyos también señaló que la situación se produce por desacuerdos y dificultades de comunicación, similares a las que motivaron su ruptura anterior. Según él, ambos están luchando por su familia y buscan minimizar el impacto mediático, especialmente en fechas señaladas como la Navidad.

La historia de amor entre Álvaro Morata y Alice Campello comenzó en 2016, cuando se conocieron tras un mensaje del futbolista a la modelo. Solo dos semanas después de su primera cita, comenzaron a vivir juntos y, un año más tarde, contrajeron matrimonio en una elegante ceremonia en Venecia. Su familia se ha ido ampliando con el nacimiento de cuatro hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo en 2018, Edoardo en 2020 y Bella hace dos años. La relación ha estado marcada por grandes momentos de felicidad, pero también por desafíos personales, incluyendo complicaciones durante los partos de Alice y las dificultades para conciliar la vida personal con la exposición pública constante.

Actualmente, aunque los rumores de crisis vuelven a ocupar titulares, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores, y las fotos de familia permanecen en sus perfiles, lo que podría indicar que, pese a los problemas, aún mantienen un compromiso por el bienestar de sus hijos y por la relación que han construido a lo largo de los años.