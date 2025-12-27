La importante petición que Charly le ha hecho a Lydia Lozano tras salir del hospital

Charly, el marido de Lydia Lozano, se ha convertido en toda una estrella mediática, a pesar de que es totalmente discreto. Su intención siempre ha sido estar en un segundo plano, pero en las últimas semanas ha ganado mucha repercusión. Ha estado ingresado y la periodista no ha podido esconder su preocupación, así que, de una manera u otra, los amantes de la crónica social han estado pendientes de él durante el mes de diciembre. Por suerte, le dieron el alta el día 18 y ha podido pasar la Navidad en familia, pero después de salir del hospital le hizo una petición a su mujer.

Lydia Lozano, tan amable como siempre, atendió a las cámaras de la agencia Gtres y desveló que su marido le ha pedido que deje de hablar de él. «¿Hay que tratarle con fisios?», le preguntó un reportero. A lo que ella contestó: «Sí, pero no voy a contar más. Luego me dice que no cuente tantas intimidades. Yo os lo contaría todo, pero Charly me dice córtate un poco». De esta forma, el arquitecto ha solicitado continuar con su hoja de ruta, aunque nunca le ha puesto ningún impedimento a Lydia para hacer su trabajo.

Lydia Lozano a las puertas de su casa. (Foto: Gtres)

La colaboradora lleva años entreteniendo en la pequeña pantalla. Ha estado un tiempo apartada de Telecinco, pero ha vuelto con más fuerza que nunca. El problema es que se ha ausentado de su puesto durante unos días porque su marido necesitaba su ayuda. No le ha dejado sólo ni un segundo y su único deseo era pasar a su lado la Navidad en la casa que comparten en Madrid.

Lydia Lozano, una buena enfermera

Haciendo gala del sentido del humor que siempre le ha caracterizado, Lydia Lozano bromeó al asegurar que se había convertido en okupa del hospital porque llevaba tres meses allí. Por suerte, aprende rápido y ya sabe cómo usar la grúa que necesita para desplazar a su marido dentro de casa. Según dice, durante la cena de Nochebuena, Charly le hizo un comentario muy divertido: «No bebas mucho, que luego me tienes que llevar».

Lydia Lozano en el hospital. (Foto: Gtres)

Lozano asegura que se ha convertido en toda una experta. «Si, si, claro. Yo llevo la grúa claro. Voy a sacar el carnet de grúa ya, porque la llevo que te mueres. Y le acuesto que te mueres», declara ante los micrófonos de la agencia Gtres.

La periodista y el arquitecto no tienen hijos, pero han contado con el apoyo de toda la familia durante los últimos meses. Lydia explicó en su momento que, cuando veía a Charly mejor, llamaba a sus sobrinos y se quedaban con él mientras ella se desplazaba hasta Telecinco para acudir a su puesto de trabajo en ¡De Viernes! También explicó que había contratado a una persona para cuidar de Bali, su perrito.

Charly está en buenas manos

Lydia Lozano y su marido en un viaje. (Foto: Gtres)

Lydia Lozano se ha esforzado al máximo para que a su marido no le falte de nada. Tiene en cuenta que ha perdido mucho peso y musculatura, así que se ha puesto en manos de especialistas para que se recupere cuanto antes. «Está empezando a ir a un sitio de rehabilitación y va a una clínica por las mañanas para que empiece a coger la musculatura», le explicó a Joaquín Prat en el plató de El tiempo justo.

La madre de Lydia, Sol, falleció hace unos meses y la colaboradora le ha pedido algunas cosas: «Que no vuelva una bacteria a nuestra vida, que no pisemos un quirófano en muchos años y que Charly ande. Que esta noche se cumpla el milagro de Lázaro y Charly vuelva a poder andar solito. O sea que voy a pedir mogollón». Con suerte, sus deseos no tardarán en hacerse realidad.