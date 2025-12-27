El planazo de los Reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas en plena Navidad

Los Reyes Felipe y Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor han disfrutado de un plan de ocio que no estaba recogido en su agenda oficial. Los cuatro han abandonado el Palacio de La Zarzuela para acudir a presenciar la interpretación de la obra Rent, que acoge durante estos días el Centro Cultural Ferrán Gómez, situado en la céntrica plaza de Colón, en pleno Barrio de Salamanca, en Madrid.

La actuación se trata de una versión del emblemático musical que se estrenó en Broadway en 1966 y que está impulsada por la compañía Outcast Producciones. La sorpresa no ha sido solo para la sociedad —ya que el próximo movimiento de la Familia Real estaba previsto para el 6 de enero, coincidiendo con la Pascua Militar—, sino también para los propios actores, que han vivido una jornada muy especial. «Vivimos una visita inesperada», han deslizado en sus redes sociales. Una afirmación que han acompañado de un video en el que se puede ver a Sus Majestades sobre el escenario compartiendo confidencias y risas con el elenco.

La Familia Real en un acto. (Foto: Gtres)

«Este tipo de gestos son un impulso enorme para quienes trabajamos cada día para que el teatro musical llegue a más gente, desde un espacio público y con un mensaje que sigue siendo necesario», han apuntado. «Gracias por vuestro apoyo», han deslizado muy emocionados y agradecidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OUTCASTProducciones (@outcast_producciones)

Para esta ocasión, todos ellos han elegido looks cómodos muy apropiados para la cita. Los analizamos:

Los estilismos de la Familia Real en el teatro

La Reina Letizia, que es asidua a participar en encuentros culturales y le gusta acudir a representaciones teatrales, ha lucido unos jeans de pata recta y bajo ligeramente desflecado combinados con un jersey de punto fino rosa de manga larga y escote a la caja y unas botas negras con suela track.

Los Reyes y sus hijas disfrutando de un plan privado. (Foto: Instagram)

Doña Sofía y doña Leonor, cuyos estilismos están muy influenciados por el gusto de su madre, hicieron lo propio y también han defendido vaqueros. En el caso de la princesa de Asturias, esta ha optado por una pieza de color gris y, en la parte superior, ha llevado un jersey morado oscuro. La menor de las hijas del matrimonio formado por doña Letizia y Felipe VI se ha decantado por unos pantalones azules en perfecta sintonía con un top crema, una bufanda a juego y una chaqueta marrón topo.

Por su parte, el Rey ha optado también por la informalidad dentro de unos límites y se ha decantado por pantalones, blazer y camisa. Una elección en la que la gran ausente fue la corbata, una pieza que suele lucir en su día a día, cuando cumple con sus obligaciones como monarca y representa a nuestro país ante diferentes autoridades y de la que ha prescindido en esta ocasión.

La Familia Real en Valdesoto. (Foto: Gtres)

Esta salida se enmarca dentro de la nueva línea de comunicación que está adoptando la Casa Real y que se vio también reflejada en las novedades que ha adoptado el tradicional discurso del Rey en Nochebuena. Todo esto está minuciosamente guiado y estudiado por Rosa Lerchundi, la periodista que asumió el cargo de directora de Comunicación de la Casa Real de España el pasado mes de septiembre de este mismo año, marcando así un hito importante al convertirse en la segunda mujer de la historia en ocupar esta posición y sucediendo a Jordi Gutiérrez Roldán.