Cervezas, bikini y mal de altura: el año de Leonor marcado por tres hechos destacados

La princesa Leonor ha vivido un 2025 repleto de cambios, y donde también ha consolidado su rol institucional. Un año que comenzaba con su inolvidable aventura a bordo del Juan Sebastián Elcano, que zarpaba el pasado 11 de enero desde el puerto de Cádiz, y que duraba nada menos que siete meses durante los cuales recorría buena parte de América Latina.

De hecho, durante este viaje se filtraba una imagen de la princesa que dio mucho que hablar, y en la que aparecía con una jarra de cerveza en la mano en un pub de Chile. No cabe duda de que la joven supo aprovechar al máximo el escaso tiempo de ocio que tenía a su disposición, al igual que el resto de sus compañeros, aunque los comentarios que recibió al respecto fueron bastante variopintos: desde aquellos que ven genial o aplauden el hecho de que Leonor haga cosas típicas de las jóvenes de su edad, a los que lo consideran algo poco apropiado.

La princesa Leonor en el Juan Sebastián Elcano. (Foto: Gtres)

Mal de altura y vértigo a bordo del Elcano

Durante este viaje, también descubrimos que la princesa sufre de «mal de altura» o «cinetosis», un malestar que ha podido pasarle factura a la hora de realizar ciertas actividades, puesto que se caracteriza por mareos y náuseas debido al constante movimiento del mar. De hecho, se llegó a hablar de que la heredera al trono no terminaba de adaptarse «físicamente» al buque, e incluso tuvo que ser atendida por los servicios médicos del Elcano en más de una ocasión. De igual modo, una vez en tierra, la joven ha tenido que seguir lidiando con un trastorno de vértigo y desequilibrio que puede producirse después de estar mucho tiempo en un barco.

Leonor a bordo del Juan Sebastián Elcano. (Foto: Gtres)

También dieron bastante que hablar unas supuestas fotos en bikini de la princesa y que fueron tomadas en Uruguay. De hecho, el periodista Martín Bianchi dejaba entrever que este asunto «no gustó nada en Palacio». El simple hecho de «que se hicieran estas fotos, aunque no se hayan publicado». Es más, él mantiene una firme hipótesis al respecto; ya que considera que o bien «no pudieron venderlas», o «alguien las compró y las ha dejado un cajón».

Una nueva etapa en la Academia Militar del Aire

En julio, a la hija de los Reyes le tocaba despedirse del Elcano, para seguir con su formación en la Academia Militar del Aire y del Espacio, donde ha procurado mantener un perfil discreto. Allí, la joven ha tenido que enfrentarse directamente a su fobia a las alturas, realizando prácticas en un simulador, hasta que se encuentre preparada para surcar los cielos en compañía de un instructor. Algo que combina a la perfección con sus deberes institucionales, en los que cada vez tiene más protagonismo, y atendiendo actos tan relevantes como Los Premios Princesa de Asturias.

La princesa Leonor realizando prácticas en la Academia militar del Aire y del Espacio. (Foto: Gtres)

Este año, Leonor también ha podido estrenarse en Pamplona como Princesa de Viana, un título histórico y con un profundo arraigo en Navarra. Una visita que fue realmente especial para ella, y que deja entrever que cada vez adquiere más protagonismo.