Los meteorólogos no dan crédito: temperaturas de -3º y de 22 º en Nochevieja

Esta Nochevieja vamos a tener temperaturas de -3º y de 22º, en España, los meteorólogos no dan crédito ante lo que llega. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcará muy de cerca, con algunas novedades que pueden ser las que nos afectarán de cerca. Este país tiene la suerte de ser de una de las formas más distintas que hubiéramos imaginado. Con algunas novedades que pueden convertirse en una auténtica revolución, dependiendo de la zona en la que estemos la Nochebuena puede ser muy intensa.

No dan crédito los meteorólogos ante unos cambios de temperatura que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Vivimos unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos lo que estábamos teniendo en estos días que hasta la fecha no estábamos preparados para saber qué es lo que puede pasar en estos días. Despediremos el año con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas. Todo puede ser posible en estos días de invierno en los que el tiempo será protagonista.

No dan crédito los meteorólogos ante lo que llega

La realidad de esta Nochevieja es que estará marcada por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con algunas novedades que pueden ser las que nos afectarán en unos días en los que todo puede ser clave.

Es hora de apostar por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. Con ciertos cambios que pueden acabar de darnos una mirada puesta a unos cambios que pueden ser especialmente difíciles de conocer.

Lo que llega puede ser una antesala de algo más, con esta situación que nos rodeará mirando hacía unos cambios que pueden acabar siendo los que acabarán de darnos determinados detalles que pueden ser los que nos afectarán de lleno en estos días.

Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Con unos cambios que pueden acabar de darnos algunas novedades que pueden ser las que nos marcarán de cerca. Con un contraste de temperaturas que puede ser del todo inesperado.

Temperaturas de -3º y de 22º en Nochevieja

España puede pasar de unas temperaturas por debajo de cero, a un ambiente casi primaveral, dependiendo del lugar en el que estemos podremos empezar a tener en consideración determinados cambios que serán claves. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé un inicio de año marcado por altas presiones menos marcadas en la Península y Baleares, con zonas con abundante nubosidad baja en ambas mesetas, Galicia, Cantábrico y tercio oriental peninsular, dejando brumas y nieblas matinales que, a lo largo del día, tenderán a levantar. No obstante, el acercamiento de un frente atlántico aportará a la Península abundante nubosidad, de tipo alto y medio y precipitaciones débiles en el oeste. Igualmente, con baja probabilidad, podría darse algún chubasco aislado en Baleares y mitad sur de litorales mediterráneos en la primera mitad del día, donde predominarán los intervalos nubosos. Sí, se espera que el frente frío de la borrasca Francis afecte a las islas Canarias, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas acompañadas de tormenta, menos probables en el extremo oriental del archipiélago. Son probables acumulados significativos e intensidades fuertes en las islas montañosas, en especial en vertientes sur y oeste.

Se espera que las temperaturas máximas asciendan en el Cantábrico, especialmente en montañas, sistema Ibérico, bajo Guadalquivir y mitad sur de ambas mesetas, con descensos en sus mitades norte, Ebro, depresiones del sureste y notable en zonas altas de Canarias. Pocos cambios en el resto. Las mínimas tenderán a descender de forma ligera en el norte de la Península y Baleares. Ascensos en el suroeste que pueden ser notables, y ascensos ligeros en Canarias. Heladas débiles en la mayor parte de interiores de la mitad norte y cuadrante sureste peninsular, moderadas en montaña y zonas de la meseta Norte, y localmente fuertes en Pirineos».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplará viento fuerte de componente sur en Canarias con rachas muy fuertes. Viento moderado del este en litorales de Galicia, en Alborán y en el Estrecho, donde puede arreciar a fuerte a últimas horas; viento moderado de norte rolando a sur en Baleares. En el resto viento flojo de componentes este y sur con posibilidad de algún intervalo moderado en litorales. En las islas Canarias se esperan lluvias fuertes y puntualmente persistentes, sobre todo en las islas más occidentales, que pueden ir acompañadas de tormenta, con viento fuerte y rachas muy fuertes. Heladas que pueden ser puntualmente fuertes en el Pirineo».