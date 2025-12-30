Castilla y León entrará en 2026 congelada: el choque de masas que desplomará los termómetros en Nochevieja con temperaturas bajo cero

El choque de masas que desplomará los termómetros en Nochevieja con temperaturas bajo cero en Castilla y León en 2026. Este cambio de año va a estar marcado por unas temperaturas en las que todo puede ser posible, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que estábamos viviendo en un invierno de esos que van a hacer historia. Estaremos muy pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Castilla y León es una de las zonas más frías del país y en breve puede serlo incluso más. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber un poco más qué puede pasar en estos días en los que el tiempo se convierte en uno de los grandes protagonistas, en especial, cuando descubrimos todo lo que tenemos por delante en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en este nuevo año.

Entrará en 2026 congelada Castilla y León

La noche que dará inicio al nuevo año puede causar estragos en una comunidad en la que el frío acaba siendo protagonista. Con algunos detalles pueden acabar siendo lo que nos afectará a la hora de hacer planes en estas jornadas en las que salir de casa es casi una obligación.

Son días de fiestas en los que no paramos de disfrutar de una serie de cambios que pueden convertirse en una dura realidad. En estos días en los que quizás vamos a descubrir este cambio de tendencia con unas temperaturas que van a desplomarse por momentos.

Este 2026 vamos a tener que afrontar un cambio en las temperaturas, nada más empezar, vamos a ver llegar una situación del todo inesperada. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Es hora de conocer lo que nos está esperando en una comunidad como Castilla y León en las que cada fenómeno puede darnos más de una sorpresa.

El choque de masas que desplomará los termómetros en Nochevieja

Las temperaturas van a bajar hasta llegar a cifras bajo cero en las próximas horas. Nos esperan una serie de cambios que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, con más de una sorpresa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días tan señalados que tenemos por delante.

Tal y como nos explica la previsión del tiempo de la AEMET: «Intervalos nubosos de nubes bajas, sin descartar alguna precipitación débil en el extremo nordeste en la segunda mitad del día. Brumas y nieblas, localmente densas y persistentes en zonas de meseta, pueden ser engelantes. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, localmente moderado, aunque condicionadas a las nieblas. Heladas débiles generalizadas, localmente moderadas en montaña. Viento variable flojo, tendiendo en la parte este a fijarse del noroeste y aumentar con intervalos de moderado». Las temperaturas pueden ser las grandes protagonistas: «Nieblas, localmente densas y persistentes en zonas de meseta, pueden ser engelantes».

Para el resto de España la situación puede ser especialmente complicadas: «Se prevé un inicio de año marcado por las altas presiones en la Península y Baleares, con abundante nubosidad baja en ambas mesetas, Galicia, Cantábrico y tercio oriental peninsular; se esperan brumas y nieblas matinales, más abundantes en zonas bajas del tercio oriental y que, a lo largo del día, tenderán a levantar. No obstante, el acercamiento de frentes atlánticos aportará abundante nubosidad de tipo alto a la Península al oeste peninsular, con posibilidad de alguna precipitación. Igualmente, con baja probabilidad podría darse algún chubasco aislado en Baleares y mitad sur de litorales mediterráneos, donde predominarán los intervalos nubosos. En cambio, sí se espera que uno de los frentes afecte a las islas Canarias, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizaras acompañadas de tormenta, menos probables en el extremo oriental del archipiélago. Son probables acumulados significativos e intensidades fuertes en las islas montañosas, en especial en vertientes sur y oeste. Se espera que las temperaturas máximas asciendan en el Cantábrico, especialmente en las montañas, sistema Ibérico, Guadalquivir y mitad sur de ambas mesetas, con descensos en sus mitades norte, zonas altas de Canarias, Ebro y depresiones del nordeste. Pocos cambios en el resto. Las mínimas tenderán a descender de forma ligera en el norte de la Península y Baleares, más acusadamente en el Ebro, Cantábrico y nordeste. Ascensos en el suroeste que pueden ser notables y ascensos ligeros en Canarias. Heladas débiles en la mayor parte de interiores de la mitad norte y cuadrante sureste peninsular, moderadas en montaña y zonas de la meseta Norte, y localmente fuertes en Pirineos».